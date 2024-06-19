中美重启禁毒合作 中方通报两国协作成功案例

（北京讯）中国通报一起与美国合作侦查的涉毒洗钱案件，这是两国今年1月重启禁毒合作以来，中国首次公开展示合作的具体成果。

据新华社星期三（6月19日）报道，在美国早前向中国通报涉毒洗钱线索后，中国公安部近日部署辽宁省公安机关对相关线索开展工作，依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案侦查。

经查，自2017年以来，中国男子佟某某等人在美国开设车行销售汽车，并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后期转变为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。该犯罪嫌疑人已被中国公安机关抓获，案件正在进一步侦办中。

中国官媒形容，此案是近期中美禁毒合作的成功案例。

自2022年时任美国众议院议长佩洛西访问台湾后，北京暂停了中美禁毒合作。去年11月，中美元首在美国旧金山会晤时，双方同意加强各领域对话合作，包括成立中美禁毒合作工作组。

今年1月，中美禁毒合作工作组首次联席会议在北京举行，两国重启禁毒对话。此后，中美在禁毒合作问题上持续互动，中国国务委员、公安部部长王小洪6月6日与美国国土安全部部长马约卡斯视频通话时说，双方将持续在禁毒、打击跨国犯罪等深化合作。

中美正努力管控双边分歧与矛盾，在禁毒领域保持合作，是两国缓解紧张关系的积极迹象。