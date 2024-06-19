新中时隔八年再办社会治理高层论坛 相互学习应对新挑战

世界动荡不安、社会矛盾风险增多，新中两国都面临社会治理的新挑战。我国政府与人民共同制定和落实新契约应对，中国政府则着重运用法治，预防和调解社会矛盾。

虽然新中两国土地面积悬殊，但两国也有许多关键的相似之处，如人口结构多元化、人口老龄化等。我国国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和中共政治局委员、中央政法委书记陈文清都肯定，两国在社会治理方面可学习及借鉴各自经验。

第四届新加坡—中国社会治理高层论坛星期三（6月19日）在香格里拉大酒店开幕。这是时隔八年、在经历冠病疫情及新中两国关系在2023年提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系后，首次复办这一论坛。论坛主题为“建设社会治理共同体”（Governance for Social Harmony）。

张志贤在主旨演讲中说，论坛提供重要平台，让双方可针对彼此如何应付两国社会的共同挑战交流观点，汲取适合各自国情的经验，灵活应用。

张志贤说，新加坡是个接受不同意见的开放社会，但社会多元化和人民想法多样化，也可能造成社会分化且出现裂痕，尤其当今世界动荡不安，互联网可让人迅速发挥影响力，导致情况更严峻。

张志贤说，为确保社会不被分化，“国家兴盛，攸关全民”是我国坚守的社会治理原则。他以我国如何处理种族和宗教课题促进多元文化、建立独特的劳资政三方伙伴关系保障经济发展和劳工权益，以及通过“居者有其屋”政策助国人对国家产生归属感为例，阐述上述社会治理原则。

他说：“人民须相信自己能从国家的繁荣中享有应有的好处，才会共谋福祉。”

张志贤说，接下来民众的观点将更多元化、期望更高，总理兼财政部长黄循财领导全国开展“新加坡携手前进”运动，与人民共同制定和落实新社会契约。

陈文清在主旨演讲中形容，新加坡是“全世界法治最完善的国家之一”，立法严密，执法严格，司法公正。他说，中国愿通过社会治理高层论坛，分享及借鉴各自经验。

在中国社会治理的具体做法上，陈文清强调，要坚持预防在前，最大限度避免和减少矛盾纠纷的发生；坚持调解优先，充分发挥调解在矛盾纠纷预防化解的基础性作用；坚持运用法治，把矛盾纠纷预防化解工作全面纳入法制化轨道；坚持就地解决，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

他强调，要推进社会协同，形成“人人有责、人人尽责、人人享有”的共同治理格局。

陈文清也认为，当前恐怖主义、网络安全等非传统安全挑战增多，新中两国在加强执法安全合作、打击电信诈骗和洗钱犯罪等有广阔合作空间。

我国社会及家庭发展部长马善高和中共中央政法委委员兼秘书长訚柏也在开幕式上发表演讲。

马善高进一步介绍以黄循财为首的第四代团队，如何着手更新社会契约和共建国家未来愿景。他说，政府听取民意，制定下阶段发展路线图，并通过打造亲家庭社会和维持社会流动性，巩固社会契约，团结国人。

訚柏在讲话中介绍，中国通过注重齐抓共管，提高社会治理系统化水平，确保政府有担当、社会有活力；从源头上预防减少矛盾发生，以及让群众参与社会治安综合治理，成为最广参与者、最大受益者和最终审判者等。

论坛还有两场分题讨论会，分别由通讯及新闻部兼卫生部政务部长拉哈尤和中国最高人民法院副院长贺小荣，以及贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲和中国公安部副部长王志忠主持。

首届新中社会治理高层论坛2012年在新加坡举行，2014年和2016年则分别在北京和新加坡召开。今年3月张志贤访华与陈文清会面时，宣布本届论坛将在新加坡举办。论坛有约90名新中代表参与，其中中国访团有40多人。