中国车企据报吁北京对欧进口大排量汽油车提高关税

（北京综合讯）欧盟宣布对中国电动汽车加征关税后，中国官媒报道称，中国车企呼吁政府采取坚决反制措施，考虑对欧盟大排量汽油车进口提高暂定关税，进口关税最高可提升到25%。

综合《环球时报》及央视微信公众号“玉渊谭天”报道，中欧新能源车企星期二（6月18日）在中国商务部举行闭门会议，有四家中国车企、六家欧洲车企及相关商协会、研究机构等出席会议。

路透社引述两名知情人士报道称，闭门会议在北京召开，由商务部组织，上汽集团、比亚迪、宝马、大众和保时捷参会。会议主要目的是向欧洲施压，并进行游说以反对布鲁塞尔对中国电动车加征关税。

欧盟上星期三（12日）宣布对进口自中国的电动汽车加征最高38.1%的惩罚性关税，立即引发中国的强烈谴责，导致中欧贸易紧张局势升级。

据中国官媒报道，出席闭门会议的中欧车企都反对欧盟对华加征关税的做法。

参加会议的人士透露，与会的中国车企和行业协会均表达了对欧盟针对中国电动汽车反补贴调查初裁披露的强烈不满，呼吁政府采取坚决反制措施，建议积极考虑对大排量汽油车进口提高暂定关税，进口关税最高可提升到25%。

相关人士也说，与会的欧洲车企均反对欧盟对中国电动汽车征收临时反补贴税，希望中欧双方尽快开启谈判，避免贸易摩擦升级。中欧车企共同呼吁反对贸易保护主义，维护基于规则的自由贸易。

报道指出，欧盟委员会对华电动汽车反补贴调查，实际上是对中国新能源车企核心竞争力的一次“大摸底”，包括要求中国企业提供电池配方等核心秘密。

《环球时报》上星期四（13日）引述业内人士报道，欧盟宣布对中国电动车加征惩罚性关税后，中国业界已正式向有关部门提出申请，要求对原产于欧盟的猪肉进行反倾销调查。随后，中国官方星期一（17日）宣布对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。