陈文清参观淡滨尼天地 了解我国社会治理政策实例

从顶楼泳池到空中菜园，从小贩中心到一站式公共服务中心，我国首个社区和生活综合中心淡滨尼天地（Our Tampines Hub），展现了我国如何落实社会治理政策，打造强化社会凝聚力、加强社区构建的共享空间。

在我国参加第四届新中社会治理高层论坛的中共政治局委员、中央政法委书记陈文清，星期三（6月19日）下午在社会及家庭发展部长马善高陪同下，参观了淡滨尼天地。此次也是陈文清20年来，首次访问我国。

占地12万平方米的淡滨尼天地坐落在组屋区内，在设立之初征求了超过1万5000名居民的反馈。如今，集民众俱乐部、体育场、零售店、小贩中心、图书馆、托儿服务等超30个设施于一体的中心，服务附近约25万名居民，月均人流量达到140万人次。

参访团首先参观了位于五楼的生态社区花园，许多成员都对花园内种植的果蔬品种、特别是一些热带水果十分好奇。陈文清也在看到结果的石榴树时，将其紧凑的果粒比喻为团结一心的民众。

参访团随后也参观了位于顶楼的健身房和泳池等设施，陈文清仔细询问了设施使用费用和预约流程等。一行人参观位于三楼的健乐中心时，也正巧赶上年长居民在参加课程，学唱英文歌曲。

路过小贩中心时，马善高也向陈文清介绍了我国的拼桌文化，即来自不同种族、年龄和经济背景的民众，都能和谐共处、在同一张桌子上用餐。

在公共服务中心（ServiceSG Centre）结束参观后，马善高也向陈文清赠送了淡滨尼天地模型等纪念品。陈文清亦邀请马善高下次访问中国时，也参观中国的一些综合设施中心。

陈文清星期二（6月18日）也在贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲的陪同下，参观了国家博物馆和亚洲文明博物馆。中国参访团在国家博物馆的参观中，了解我国在1965年独立的事件背景，包括发生种族暴动，以及我国处理不同种族之间的差异及确保社会和谐的政策。这些关键事件为我国社会治理的指导思想奠定了基础，即让每个新加坡人都能享受国家成功的果实。

陈文清在国家博物馆了解我国的建国历程后说：“新加坡的起点也是很艰难的，跟我们改革开放前、解放过后的环境差不多。”

亚洲文明博物馆的参观活动，则展示了我国在历史上所扮演的亚洲中心大都会贸易枢纽的角色，以及亚洲的文化多样性如何塑造我国独特的多元文化身份和全球视野。