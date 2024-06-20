美情报机构：中国在拜登与特朗普对决中没明显偏好

（华盛顿彭博讯）美国情报机构发现，中国领导人认为不管是美国现任总统拜登还是前任总统特朗普赢得11月大选，对中国而言都无差别，几乎没有任何好处。

美国总统竞选的第一场辩论下周举行，彭博社星期四（6月20日）引述不具名的美国官员说，美国情报机构经过评估后认为，中国对两位总统候选人没有明显偏好。

这个结论表明，北京与华盛顿一样认为，尽管近期增加了旨在调理双方分歧的高层会议，但中美关系仍将长期走下坡路。

要求匿名的中国官员也说，北京方面认为，两位总统候选人都有意遏制中国并破坏其崛起进程。

中国前外交官、曾担任中国前领导人邓小平翻译的高志凯说：“说得委婉一点，他们都不是完美的候选人。拜登是一名冷战战士，他不在乎自己是否会让世界陷入冲突，而特朗普可能会对中国实施制裁和关税，以奉行他的美国优先议程。”

报道称，若特朗普再度执政，对中国可能大为不妙。

两国官员说，中方认为如果特朗普再次当选，言辞挑衅、不可预测的政策制定以及重新推行反华措施，可能成为其执政特征。特朗普在竞选期间就已提出要对中国制造的商品征收60%关税。

不过，中国官员认为，特朗普当选总统可能会削弱华盛顿与其盟友的关系，从而为北京打开机遇之窗。特朗普第一个任期内与欧洲盟友在国防开支问题上反复发生摩擦，并不时抱怨美国为日本和韩国提供保护的成本。

一名中国官员说，特朗普也可能比拜登更愿意做交易，中国在贸易上的让步，可能为美国在台湾等敏感问题上让步开辟道路。

但拜登连任也不会让中国感到宽慰。两国官员说，中国政策制定者最关心的问题是拜登可能会推动加强区域伙伴关系，以反击中国。

过去四年，中国经常谴责美国、澳大利亚、印度和日本组成的四方安全对话（QUAD），以及美国、澳洲和英国的三边安全伙伴关系（AUKUS），是遏制中国的势力。

高志凯认为，无论谁在美国大选中获胜，中国都需要按情况处理，而不是抱有不切实际的希望。“从中国的角度来看，我们只需静观其变。”