中美举行禁毒合作高级别会谈

（北京综合讯）中美合作侦查一起涉毒洗钱案后，两国在星期四（6月20日）举行禁毒合作高级别会谈。

据路透社报道，美国司法部星期二（6月18日）称，墨西哥锡那罗亚贩毒集团和总部设在加州、并与中国地下钱庄有关联的团伙合谋，洗钱所得超过5000万美元（6768万新元）。

美国司法部也称，与墨西哥和中国的执法部门进行密切协调。中国随后在星期三（6月19日）通报这起与美国合作侦查的涉毒洗钱案件，并透露已抓获犯罪嫌疑人。这是两国重启禁毒合作以来，中国首次公开展示合作的具体成果。

白宫国家禁毒政策办公室主任古普塔星期四在北京与中国公安部部长王小洪会面时说，本周的联合执法行动是重要的一步，是两国禁毒合作的具体例证，并 “将推动我们前进”。

也是中国国务委员、国家禁毒委员会主任的王小洪则对古普塔说，最近中美官员就缉毒问题频繁交流，“都证明我们的缉毒合作取得了相当丰硕的成果——这也显示了中国的善意和友谊”。

据新华社报道，王小洪也说，去年以来，双方深入落实两国元首重要共识，在禁毒、非法移民遣返等领域取得许多可视化成果。中方愿同美方在相互尊重、管控分歧、互利合作的基础上，继续加强禁毒领域双多边交流合作。希望美方同中方相向而行，重视并切实解决中方关切，以务实合作成果增进两国人民福祉。

双方同意就相关问题继续保持沟通。

中美自去年11月宣布恢复双边禁毒合作后，中美禁毒合作工作组首次联席会议今年1月在北京举行。中国国家禁毒委员会副秘书长于海斌接受中国环球电视网采访时说，中美禁毒合作工作组下次会议在美国召开，中国将派出高级代表团就相关问题进行深入沟通交流。

于海斌说，美国的芬太尼问题根源在其自身，应该自己解决问题，但中国愿意在物资列管、情报共享、执法办案和打击跨国犯罪方面提供全力支持。他说，目前两国正对几起案件进行联合调查，这将对参与毒品相关活动的中美犯罪分子产生重大威慑作用。