广西桂林遭遇1998年以来最大洪水

（南宁／北京综合讯）受持续强降雨及上游水库泄洪的影响，中国广西桂林漓江遭遇1998年以来最大洪水，桂林城区出现洪水倒灌现象，全市大面积积水，多个景区被迫关闭，部分火车站暂停客运业务。

综合央视新闻、纵览新闻与光明网报道，桂林自6月12日开始出现持续强降水，全市有38个气象观测站打破建站以来24小时降雨量历史纪录，主要河流水位迅速暴涨。

水文气象资料显示，截至星期三（19日）下午5时，漓江桂林站水位飙升到148.55米，已超过1998年漓江特大洪水时的148.4米，为26年以来的最大洪峰。

漓江水倒灌至桂林城区，桂林市内出现大面积积水，多处街道被淹，大量停在路边的车辆泡在水中，一些低矮的房屋积水已漫至二楼。

全市多条公交线路停运，学校发布停课通知，部分火车站停运或限速。桂林火车站官方微博星期三晚间发布消息说，受持续强降雨天气影响，桂林站广场出现内涝积水，影响车站旅客进出，已组织旅客暂时改由桂林北站出行。

桂林多处旅游景区暂时关停，该市最具有代表性的景区象鼻山星期一（17日）被雷击中，冒起黑烟，景区管理处当天发布通知，象鼻山、伏波山景区即时起实施封园管理，暂停接待游客。

阳朔漓江景区同日也发布封航停漂通知说，由于漓江水位上涨，存在安全隐患，实施封航停漂，开漂时间另行通知。

针对广西出现的严重暴雨洪涝灾害，中国国家防灾减灾救灾委员会星期三启动国家四级救灾应急响应，并派出工作组赴灾区，指导和协助地方进行救灾救助工作。

除桂林外，广西柳州、河池等地也遭受本轮强降雨的袭击，柳江星期三出现2009年以来的最大洪水，柳州城区沿江街道多处被淹。

广西本轮降雨仍在持续，广西气象台星期四预计，6月20日至22日，广西北部有中雨、局地暴雨，南部有阵雨或雷雨、局地大雨。

中国南方地区近期的大范围强降雨覆盖广东、广西、福建等多个省份，福建龙岩、广东梅州等地发生山洪、山体滑坡等次生灾害，至少已导致20余人死亡失踪。

强降雨中心未来几日将跨越式转移，中国中央气象台预计，6月21日至24日，江南南部、华南等地降雨减弱，进入强降雨间歇期，主雨带将北抬至贵州、江汉、江淮、江南北部一带。