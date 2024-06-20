台立法院或否决行政院立院改革法案复议案 行政院将提出释宪案

台湾行政院对立法院三读通过的立法院改革法案提出复议，立法院星期五（6月21日）将对复议案进行表决。依目前朝小野大的政治生态，复议案很可能被否决。

行政院长卓荣泰星期四（6月20日）在立法院全院委员会备询时指出，若复议案没办法顺利成立，依照宪法行政院要接受，但仍可提出宪法救济管道，将与公法学者、行政院会内部讨论，在法律生效后提出释宪。

《宪法》57条原本规定，行政院若复议失败，行政院长应接受该决议或辞职。但《宪法增修条文》第3条第2款第2项仅有“行政院院长应即接受该决议”，因此复议案若失败，卓荣泰无须请辞。

立法院5月底三读通过《立法院职权行使法》及《刑法》修正案等立法院改革法案，要求总统应到立法院进行国情报告、藐视国会会有罚则、强化人事同意权，并将立法院国会调查权及听证权入法。

行政院认为有违宪导致窒碍难行，移请立法院复议。卓荣泰星期三（6月19日）、星期四两天赴立法院说明并备询。

卓荣泰在答复执政的民进党立委郭国文询问时说，复议案若失败，行政院会在法律生效后提出释宪。

郭国文也提醒说，复议案被否决后会有两个空窗期：一为法律生效后，宪法法庭裁判前；二为大法官作出暂时处分六个月失效后，释宪还没出炉，行政院将如何因应？

卓荣泰说，社会大众都在看行政、立法两院对宪法的认知与遵守，此时不应做太多争议行为，否则会引起更大宪政纷争，甚至引起人民更大的反感；若在野党要行使调查权，借调检察官给立法院，他会优先考量以行政工作、主要人力规划及政策推动为主。

在野国民党立委徐巧芯则针对卓荣泰先前在脸书列出立法院没有实质讨论、违反民主原则，以及“无差别”调查民众，听证范围过广等七项理由要复议，但在给立法院正式复议的公文书却变成六项，且拿掉“没有实质讨论”“无差别”等字眼，抨击行政院公然对民众说谎。

卓荣泰解释，脸书的内容是他当时的心情，正式公文书要用比较法律的用词，内容差不多。

亲绿公民团体原本预计从星期三起连续三天号召“青鸟”群众上街表达反对看法，但这两天出席人数与5月底上万人有明显落差。

国民党立委星期四晚上已排夜班固守议场，防范星期五表决的变数。国民党此次也将动员“蓝鹰”群众，于星期五上午与“青鸟”群众互别苗头。警方布署500名警力将双方隔开。