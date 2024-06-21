习近平剖析解放军深层矛盾问题 要求高干深刻反思 分析：军队腐败仍严峻

中共总书记、中央军委主席习近平在陕西延安召开的中央军委政治工作会议上强调，解放军在政治、思想、组织、作风、纪律等方面，存在政治建军需要解决的深层次矛盾和问题，要求高级干部必须解决好思想根子问题，推动政治建军走深走实。

受访学者认为，习近平的讲话反映军队腐败问题依然严峻，中共高层对此并不满意，这可能为下一步军队高层人事变动铺垫。

据新华社报道，中央军委政治工作会议星期一至星期三（6月17日至19日）在延安举行，这次会议由习近平亲自决策召开。

习近平在会议上说，中共十八大后形成了新时代政治建军方略，明确政治建军是人民军队立军之本，明确枪杆子要始终掌握在对党忠诚可靠的人手中，明确军中绝不能有腐败分子藏身之地。

他指出，当前，世情、国情、党情、军情都在发生复杂深刻变化，解放军在政治上面临的考验错综复杂。

据报道，习近平剖析了当前政治建军需要解决的深层次矛盾和问题，强调这些问题根子在理想信念、党性修养、官德人品上，要求各级特别是高级干部把自己摆进来，拿出抛开面子、揭短亮丑的勇气，以深挖根源、触动灵魂的态度，深刻反思，认真整改，解决好思想根子问题，推动政治建军走深走实。

他也要求，铲除腐败滋生的土壤和条件，拓展反腐败斗争深度广度，完善权力配置和运行制约机制，丰富惩治新型腐败和隐性腐败工具箱，加强高级干部履职用权全方位监管。

台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范对《联合早报》分析，习近平讲话的核心点是反腐，并强调政治忠诚的重要性。

军队一直是习近平反腐的主点领域之一。过去10年，中央军委原副主席郭伯雄和徐才厚等军队领导高官相继落马。与此同时，中共强化对军队的绝对领导，并启动了以打胜仗为目标的现代化改革。

丁树范强调，与10年前的古田政治工作会议相比，当下强调忠诚，已非因有人心怀异志，而是防范对中央阳奉阴违，阻碍强军。

去年以来，解放军内已有数十名高级官员落马，包括前国防部长李尚福、火箭军前后任司令、副司令等领导层，以及中央军委装备发展部负责装备研发采购的多名官员。

彭博社报道，美国情报官员认为，解放军力行反腐是因为腐败破坏了军队实现现代化的努力，并导致中国的作战能力受到质疑。

台湾淡江大学战研所助理教授林颖佑受访时分析，习近平在讲话中剖析解放军深层次矛盾和问题，说明军队内部的反腐压力依然很大。

林颖佑也认为，解放军通常会在八一建军节前后进行一些人事调整，此次会议可能为此做一些舆论上的铺垫。

已推迟近半年的中共二十届三中全会已定于下个月召开，人事议题料将是会议的重点之一。

林颖佑也指出，在战略支援部队被拆分为信息支援、网络空间、军事航天三支部队后，解放军会否在此次会议后进行一些新的组织架构调整，也值得观察。