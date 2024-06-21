成都一条在建地铁线发生路面塌陷 现场无人伤亡

（成都综合讯）中国四川省会成都市一条在建地铁线，星期五发生路面塌陷，露出马路下的巨大空洞，所幸没有造成人员伤亡。

据“成都轨道建设”官方微博通报，星期五（6月21日）凌晨3时50分，中铁二局施工的成都轨道交通13号线小南街站施工基坑外，埋深约2米的两根直径分别为1米和0.3米的自来水管自然爆管，致使锦里西路一段长约12米的路面塌陷。

通报未披露自来水管为何自然爆管，但表明自来水管已由相关产权单位关停，影响道路已被封闭，现场无人员受伤。该塌陷事件未对轨道交通建设及运营造成直接影响。

现场照片显示，马路下方空洞的旁边就是市民居住的居民楼。现场有工程车辆和施工人员作业，已在空洞周边设置围挡。

大皖新闻报道称，工作人员初步判断，塌陷不会对周围楼房造成安全隐患。

但据《潇湘晨报》报道，离塌陷处最近小区现代城的一位民宿负责人覃先生称，附近居民楼里的居民已经撤离。

覃先生说：“塌方的地方离小区这边有三四米，小区前面的泥土还是正常的，就是路面塌了。我们紧张，估计物业比我们更紧张，因为还不知道检测结果。”

塌陷事件在社交媒体登上热搜。网民在微博上纷纷留言，说“要是我住在旁边不得吓死”，“成都建设太好了，地下都被挖空了”。

据澎湃新闻报道，此次坍塌发生的小南街站，上方为锦里西路主干道，车流量较大，不具备明挖法施工条件，成都轨道建设为此采用半盖挖工法。半盖挖工法可最大限度让路于民，尽可能减少施工打围占道。