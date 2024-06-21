中国修订治安管理处罚法 拟完善“伤害中华民族感情”条款

（北京综合讯）中国计划把“伤害中华民族感情”言行入罪引起争议后，全国人大常委会称，拟“更有针对性的修改完善”有关修订草案的表述。

据《中国青年报》报道，全国人大常委会法制工作委员会发言人黄海华星期五（6月21日）在记者会上承认，《治安管理处罚法修订草案》中“有损中华民族精神”“伤害中华民族感情”等表述不易界定、执法中不易把握。

黄海华指出，该法修订草案一审后，经广泛征求意见并综合考虑，拟在修订草案二次审议稿中作出更有针对性、更具体的修改完善。

据澎湃新闻报道，中国全国人大常委会将于6月25日至28日在北京举行会议，届时拟提交《治安管理处罚法修订草案》二审。

中国去年宣布修订有“小《刑法》”之称的《治安管理处罚法》，其中拟将“有损中华民族精神、伤害中华民族感情”的言行列入处罚范围，但因未对何谓有损民族精神、伤害民族感情的服饰、标志、物品或言论等做出具体法律界定，在社会舆论上引起争议，被质疑是典型的“口袋罪”，容易给执法者拿来扣帽子。

黄海华介绍，全国人大常委会去年8月初次审议了该法修订草案后，到湖南、广东、江苏、云南、山东等地调研座谈，并征求地方、部门、高校和研究机构、基层立法联系点等的意见，在中国人大网向社会公开征求意见。他承认，各方面对修订草案“较为关注”。