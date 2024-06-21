广东梅州强降雨灾害已致55人死亡失联

（北京／梅州综合讯）中国广东省梅州市6月中旬以来遭遇强降雨天气，引发山体滑坡等次生灾害，大量民房倒塌损毁，已致至少55人死亡失联。

综合央视新闻、九派新闻与红星新闻报道，梅州市多地星期天（6月16日）出现大暴雨，平远县、蕉岭县、梅县区等多处发生山洪、山体滑坡与泥石流灾情，多地的通讯、供电、供水一度中断。

截至星期四（20日），蕉岭县因灾造成五人死亡、两人失联，梅县区四人死亡、四人失联。截至星期五（21日），灾害导致平远县38人死亡、两人失联。

通报显示，梅县区和平远县分别有5871间和5450间房屋倒塌损毁。在受灾严重的平远县泗水镇金田村，有村民称，村里一些房子被铲平，“墙角都没有了，只剩石头和平地，根本看不出来这里有房子”。

当地洪水目前已逐步退去，正在推进抢险救灾和灾后重建工作。据初步统计，梅县区在此次洪涝灾害中直接经济损失约10.63亿元（人民币，下同，1.98亿新元），蕉岭县和平远县的直接经济损失预计分别约36.5亿元、58.5亿元。

中国南方地区近期的大范围强降雨已致多地受灾。新华社星期五（21日）报道，中国国家发展改革委安排1.3亿元中央预算内投资，支持福建与广东灾后受损学校、医院、水利防洪等设施的应急恢复。

与此同时，中国华北、华中地区正在遭遇严重的旱灾。中国财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元，其中4.99亿元为支持南方多省的抗洪救灾工作，4.17亿元为支持北方多省的水利抗旱救灾工作。

中共中央组织部则从代中央管理党费中给福建、广东、河南等11个省区划拨专项资金1.38亿元，用于支持防汛抗旱工作。