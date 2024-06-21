习近平指示加强管理宗教活动场所 分析：杜绝反华势力渗透

美国国会跨党派代表团本周二在印度会见西藏流亡精神领袖达赖喇嘛，同一天在青海视察的中共总书记习近平则呼吁藏传佛教界弘扬爱国爱教优良传统，为铸牢中华民族共同体意识作出新贡献，并要求青海省政府加强管理宗教活动场所。

受访学者分析，中共高层明显通过调研青海，回击西方利用民族宗教问题打压围堵中国，同时释放收紧宗教管制的信号，进一步杜绝反华势力可能渗透宗教场所、制造民族宗教矛盾。

习近平本周在青海省会西宁调研两天，星期二（6月18日）到藏传佛教千年古刹宏觉寺考察。中国官媒央视《新闻联播》画面显示，宏觉寺僧人通过敬献哈达、提香炉、持宝伞，隆重迎接习近平。

中国中央政府1951年5月在北京与西藏地方政府签订“十七条协议”后，时任中共中央西北局书记、习近平之父习仲勋同年12月曾亲自到西宁宏觉寺，为返藏的十世班禅喇嘛送行。目前宏觉寺里仍有习仲勋为班禅献上哈达送行的塑像。

习近平星期二指出，宏觉寺在增进历代中央政府与藏传佛教联系方面发挥重要的桥梁纽带作用。他呼吁青海藏传佛教界弘扬爱国爱教优良传统，为铸牢中华民族共同体意识、促进民族团结进步作出新贡献。

在2021年8月召开的中央民族工作会议上，习近平曾要求铸牢中华民族共同体意识，持续肃清民族分裂、宗教极端思想流毒，确立中国下一阶段民族工作大政方针。

习近平星期三（19日）听取中共青海省委和省政府工作汇报后，要求青海继续做好民族工作和宗教工作，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持宗教中国化方向，加强宗教事务管理特别是宗教活动场所管理。

习近平星期四（20日）考察宁夏时，也呼吁全面贯彻中共宗教工作理论和方针政策，加强对宗教界思想政治引领。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时分析，中国目前对宗教的管理仍属宽松，境外势力持续利用中国宗教场所输入宗教自由的思想，试图让宗教脱离官方管控并分裂国家，成为一大痛点。他认为，中共高层释放加强对宗教场所严格管理的信息，通过补漏洞来反渗透。

唐任伍也认为，习近平考察宏觉寺具有象征意义，即展现中共对宗教的尊重，也表明延续父辈建立中华民族共同体的做法。

习近平视察青海当天，美国国会众议院外交事务委员会主席麦考尔星期二率领两党议员小组抵达印度达兰萨拉访问，小组成员包括前众议长佩洛西，行程中会见今年高龄89岁的达赖喇嘛及西藏流亡政府官员。

美国国会上周通过《促进解决西藏——中国争端法》，旨在促使北京重启与西藏流亡政府在2010年中断的对话，以达成关于西藏问题的协商协议。麦考尔表示，该法案再次显示美国支持藏人的自决权。

中国外交部发言人林剑星期四重申，西藏事务是中国内政，不容任何外部势力干涉。他敦促美国认清西藏问题的重要性和敏感性，尊重中国核心利益，不同达赖喇嘛进行任何形式的接触。

唐任伍分析，以美国为首的部分西方国家近期加大打“西藏牌”“新疆牌”的力度，让北京“感受到一定的压力”。他指出，习近平本周视察青海，反复要求铸牢中华民族共同体意识，“目的非常明显，就是要回击西方利用宗教民族问题，打压围堵中国的企图”。