台立法院否决行政院复议案 民进党政府将提释宪对抗在野党

台湾立法院星期五否决行政院提出的立法院改革法案复议案后，总统府表示，台湾总统赖清德会审慎评估是否声请释宪，而行政院和執政的民进党立法院党团则表态会提出释宪与声请暂时处分。

台湾朝野星期五（6月21日）在投票过程中各自亮票和监票，一票都没跑，包括立法院长韩国瑜也走下主席台参与投票。结果一如预期，《立法院职权行使法》和《刑法》修正案两项复议案，都以62票比51票，赞成维持立法院原决议，行政院复议案失败。

国民党和民众党立委分别拉起“坚持国会改革，反贪腐查弊案”和“反贪腐护台湾”布条，鼓掌欢呼。

民进党立院党团总召集人柯建铭率该党立委在议场外举行记者会表示，将在最短时间内提出释宪。他指责在野党站在民意和宪法的对立面，走上政治断头台，并批评民众党正式变“小蓝”，莫再欺骗“小草”支持者。

场外分别支持民进党与国民党的“青鸟”与“蓝鹰”群众，隔着立法院旁的镇江街分别平和表达看法，未有任何冲突。

行政院长卓荣泰星期五下午表示，将寻求宪法上给予行政机关、宪政机关应该有的救济，他会往这个方向去做努力。

总统府发言人郭雅慧表示，总统赖清德会审慎评估是否声请释宪。总统是民主宪政守护者，担负着守护宪政体制职责。当法案的审议程序及修正条文内容社会有疑虑时，总统必会以台湾发展与民主价值全盘并审慎考量，守护人民权利。

民众党主席柯文哲在脸书指出，行政院所提复议遭到否决，但这不会是民进党政治操作的终点，接下来还有释宪、罢免。民进党也会藉由激烈的群众对抗，让立法院在行使听证调查权时，遭受阻力。

立法院虽然否决行政院的复议案，但朝野对立的局势仍将持续，民进党与在野国民党会继续在各地宣讲，争取民意支持。

立法院5月底三读通过攸关立法院改革的《立法院职权行使法》和《刑法》修正案，要求台湾总统到立法院进行国情报告，也通过藐视立法院会有罚则，强化人事同意权，并赋予立法院调查权及听证权。

民进党政府明知在立法院席次不如在野的国民党和民众党，仍决定提出复议案。

立法院通过的改革内容，多数是民进党在野时提出的主张，执政后却称在野党通过这些内容是违宪扩权，未能获得多数民意认同。

民进党元老、前立委林浊水在脸书表示，行政院长卓荣泰和民进党团在复议案答询时竟说，过去民进党许多关于立法院调查权、藐视立法院罪的提案，在民进党掌握立法院多数的八年没有让它们通过，是因为有违宪之虞！

他说，上述之言意指1993提释宪案的两个第一名的台湾大学大律师（前总统）陈水扁、京都大法学硕士（现任驻日代表）谢长廷、分别领衔提案修法的耶鲁大学政治学博士（现任外交部长）林佳龙、纽约大学法学硕士（现任国防部长）顾立雄‥等等，一个个都是宪法白痴，直到现在才被卓荣泰和民进党团发现！

国民党立委罗智强等人在立法院发言，引述林浊水上述之言，质疑民进党昨是今非。但民进党此次未多作抗争，坚称在野党违宪扩权。