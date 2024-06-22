中共中央宣传部副部长张建春被查

（北京综合讯）中共中央纪委国家监委网站星期五（6月21日）通报，中共中央宣传部副部长张建春涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委的纪律审查和监察调查。

张建春最后一次公开亮相，是在今年4月23日。中国国家新闻出版署网站显示，张建春当天出席了第三届全民阅读大会“书香青春”青少年阅读论坛。

公开资料显示，今年59岁的张建春2020年转入宣传系统之前，曾长期在山东省委组织部、中央组织部、北京市委组织部任职。财新网报道称，张建春是资深组织系统高官。中共组织系统的职责之一，是负责干部和人才的选拔、培养和考核。

张建春担任过山东省委组织部干部综合处助理调研员、副处长、干部一处副处长、党支部书记、调研员，中央组织部干部一局任免处正处级调研员、副处长、处长，中央组织部干部一局（公务员管理办公室）副巡视员兼任免处处长、副局长（副主任）、巡视员等职务。

张建春在2014年1月出任中共北京市委组织部副部长（正局级），2015年任北京市委组织部常务副部长。2016年上半年，张建春卸任北京市委组织部常务副部长，随后以中组部部委委员兼干部一局局长身份亮相。

张建春在2018年11月出任中共中央组织部副部长，2020年担任中央宣传部副部长。