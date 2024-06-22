大陆官媒：对台独立法塑造“境外不是法外”态势 台学者：北京以法律战实现心理战

（北京综合讯）北京发布惩治台独法律文件后，中国大陆官媒称此举“正当其时、大快人心”，并指“缺席审判”塑造出“境外不是法外”的高压态势。

台湾学者分析，北京意在通过法律战达到舆论战和心理战的效果，短期必然会冲击两岸交流氛围。

中国大陆最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部星期五（6月21日）共同发布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》（简称《意见》），规定相关罪行最高可判死刑、还可以“缺席审判”，终身追责。

中央广播电视总台“海峡时评”栏目星期六（6月22日）发文称，“在当前台海形势复杂严峻、赖清德当局谋独挑衅的背景下”，意见的发布施行“正当其时，大快人心”。

文章称，《意见》进一步充实反“台独”、反干涉法律工具箱，对依法惩治“台独”顽固分子分裂国家和煽动分裂国家两种犯罪作出具体规定，为司法办案提供明确指引。

文章指出，《意见》对“法理台独”“倚外谋独”“以武谋独”等分裂国家犯罪予以严惩，也对在教育、文化等领域推行“渐进台独”等行径依法惩治；《意见》在时间、空间上全面覆盖，依法终身追责，适用缺席审判程序，塑造“境外不是法外”的高压态势。

台学者：看大陆还有无“软的一手”

这份文件的出台在两岸引发震动。综合《自由时报》《联合报》等报道，台湾在野国民党主席朱立伦星期六说，中国大陆对台湾没有司法管辖权，但最近看到两岸敌意不断螺旋上升，是“最不幸的发展方向”。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳分析，北京此举首先是想要对内有所交代，通过依法反独表明北京对反独或两岸关系有主导、主动权，对外则宣示“两岸同属一中”，大陆能依据“国内法”解释台独、审判台独。

他说，最重要的是可以达到威慑台湾的目的，“等同是透过法律战，来达到舆论战和心理战的效果”。

张五岳认为，北京对台“硬的手段”都已出手，包括此前的外交孤立封杀 、文攻武吓、贸易胁迫，最后则是法律惩独。

他研判，两岸互动交流短时间会受影响，但大陆对台主轴还是“融合发展”，中长期就看大陆还有无其他“软的一手”，能否堆迭更多善意。

马英九基金会执行长萧旭岑则认为，大陆方面采取法律手段，而非军事手段，某种程度上意味着两岸还有和平处理的空间。他呼吁台湾总统赖清德改变“新两国论”台独路线， 回归宪法“一中原则”，重建两岸互信。

与此同时，解放军军机舰继续在台海活动。据台湾国防部星期六通报，24小时内侦获41架次大陆军机和七艘次军舰在台海周边活动，部分军机距离台湾本岛最南端的鹅銮鼻仅31海里（约57公里）。