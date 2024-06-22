印度回应中国呼吁复航：边境和平对两国关系正常化至关重要

（新德里／北京综合讯）印度据报对中国恢复直航的呼吁置之不理，印度外交部星期五说，中印边境的和平与安宁对两国关系正常化至关重要。

据路透社报道，中印客机直航中断四年，北京过去一年多次呼吁复航，但印度态度消极。印度外交部发言人对此作出前述回应，但没有更具体地说明。

报道指出，直飞航班将使中印经济受益，但对中国的好处更明显，因为疫情后，中国海外旅行复苏缓慢，而印度航空业则蓬勃发展。

中印直航航班数量在2019年12月达到顶峰，定期航班总数有539架次。四个月后，由于冠病疫情大规模蔓延，两国之间的直航航班叫停。

虽然印度在一年后取消对国际航班的防疫限制，中国也在去年初取消了所有防疫措施，但中印仍未恢复直航。

期间，中印2020年6月在边境爆发数十年来最大规模的流血冲突，造成20名印度士兵和至少四名中国士兵死亡，两国关系陷入紧张。印度随后加大了中国企业在当地投资的难度，禁止数百个应用程序，并切断了客运航线。

中国官媒《环球时报》星期六发表评论说，印度在对华关系上似乎正被“要价”“要挟”的心态所主导，把双边互惠内容杠杆化，以此达到在边界问题或者两国关系中的有利地位；但其实印度对华可以要价的筹码很少，新德里该算清楚这笔账。