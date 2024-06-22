中法天文卫星发射成功 将探测伽马射线暴

（西昌综合讯）中国和法国联合研制的空间科学卫星成功发射，该卫星将探测经过数十亿光年才到达地球的伽马射线暴，有助人们更好地了解宇宙。这也是中法两国具有里程碑意义的合作。

综合中国央视新闻、法新社和《南华早报》报道，搭载中法天文卫星（SVOM）的长征二号丙运载火箭，星期六（6月22日）下午在中国西昌卫星发射中心发射升空。

重达930公斤的SVOM配备四个先进仪器，两个由法国制造，另两个来自中国。

SVOM是迄今为止全球对伽马射线暴开展多波段综合观测能力最强的卫星。它将通过先进仪器联动探测，发现和快速定位各类型伽马射线暴，全面测量其电磁辐射性质。

伽马射线暴在遥远宇宙中能量极大的事件中产生，它能提供对主要宇宙现象的独特信息，但很难被捕捉到，而且也很容易被地球大气层吸收。

据负责法方工作的法国国家空间研究中心项目经理冈萨雷斯（Francois Gonzalez）介绍，SVOM能在不同的波长进行观测，并获得“最完整的数据集”，显示爆炸是如何发生和随着时间的推移而演变的。

纽约熨斗研究所天体物理学中心天体物理学家戈特利布（Ore Gottlieb）认为，SVOM有可能揭开伽马射线暴领域的几个谜团，包括探测到宇宙中最遥远的伽马射线暴。

巴黎天体物理研究所天体物理学家戴涅（Frederic Daigne）指出，伽马射线暴能让人们更了解某些恒星的死亡。如果能分析这些数据，可以帮助人们更好地理解空间的组成、气体云或其他星系的动力学。

中国和西方大国间这种级别的太空合作相当罕见，尤其在美国2011年禁止其航空航天局和中国之间所有合作后。不过，太空合作一直是中法科学合作的重点。2018年，两国联合发射了主要用于海洋气象的海洋卫星。今年嫦娥六号探测器也搭载了法国氡气探测仪着陆月球背面。