美国公布对华芯片、量子计算和人工智能投资限制的初步建议

（华盛顿综合讯）美国财政部发布限制美国个人和企业投资中国半导体、量子计算和人工智能（AI）企业的最新草案。

这份草案的公众意见征求截止日期为8月4日，意味着新规很可能在年内实施。

综合路透社和美国之音报道，为落实美国总统拜登去年8月签署禁止投资中国某些敏感技术的行政令，美国财政部初步评议后，在星期五（6月21日）公布拟议规定，以及一系列拟豁免交易情况。

美国财政部说，新规将限制“对下一代军事、情报、监控或网络能力至关重要的、对美国国家安全构成风险的”技术的境外投资。

新规主要针对美国个人、企业对中国大陆、澳门和香港的投资，但美国官员表示，以后可能进一步扩大限制范围。

随着中美关系日益紧张，美国担忧中国在AI领域取得突破，从而在军事上取得优势。一名美国官员透露，新规明确禁止美国投资者向可能用于武器定位、作战和位置追踪等军事用途的AI系统提供资金。

据新规，美国企业和个人将被禁止投资某些特定用途的AI工具，以及通过特定计算能力进行训练的系统。此外，对所有开发AI系统、半导体相关的交易，即使不属于AI、军事或敏感领域，新规也要求投资者履行申报义务。

美国财政部强调，这是一个“范围狭窄、目标明确”的国家安全项目，聚焦于对受关注国家的特定投资，防止美国资本被用来支持威胁美国国家安全的敏感技术发展。

受限的投资类型包括股权投资、可转股的债务融资、绿地投资，以及作为有限合伙人的出资等。

美财政部提议某些类型的交易可以得到豁免，如公开市场的证券交易、在拜登行政令生效前已签署的协议等。