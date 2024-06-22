中国官媒称菲方向中国海警泼洒不明液体 构成恶意攻击

（北京综合讯）菲律宾申诉该国军人在最近的南中国海中菲对峙中受伤后，中国官媒反指菲律宾人员向中国海警执法人员抛掷重物、泼洒不明液体，“构成恶意攻击”。

中菲星期一（6月17日）在南中国海阿云津礁（中国称仁爱礁）水域发生冲突。菲律宾武装部队星期三（19日）晚公布多段现场视频，指中国海警挥舞棍棒、刀具等，还向菲海军人员投掷催泪弹、石块、使用刺眼的频闪灯，一名菲海军人员还在对峙中被砍断拇指。

《环球时报》星期五（6月21日）报道称，菲方指控是意图抹黑中方的维权执法行为，现场与菲方的“卖惨”情况完全相反。

报道引述知情人士称，菲律宾派出准军事力量参与行动，但中国海警仅携带正常的执法工具参与执法，没有像菲方一样携带攻击性武器，在执法过程中做到“有理、有利、有节，处置合理、合法、规范”。

知情人士也说，此次行动中，“菲军方人员一度十分嚣张”，不仅驾驶高速冲锋艇躲避中方跟监查证，还多次冲撞中国海警船；中国海警人员最终通过“跳帮”方式（即直接登船）控制菲律宾船艇，登临检查；但菲方向中方人员投掷金属物件等重物，还泼洒不明液体，“已经构成恶意攻击”。

《环球时报》报道也抨击菲律宾危害中国海警人员安全，还通过卖惨煽动国内民意，博取国际同情。