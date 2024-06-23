梵蒂冈任命杭州教区主教 努力加强与北京关系

（梵蒂冈/北京综合讯）梵蒂冈上星期六（6月22日）宣布，天主教教宗方济各任命中国天主教主教团副主席杨永强为杭州教区主教，此举显示梵蒂冈正努力加强与北京之间的关系。

据中国天主教主教团和中国天主教爱国会主办“中国天主教”官网资料显示，杨永强今年54岁，在担任杭州教区主教前是山东周村教区主教。他于2022年8月在中国天主教第十次全国代表会议上，当选中国天主教主教团副主席。

综合路透社和美国之音报道，梵蒂冈是基于2018年与中国达成关于主教任命的历史性协议来任命杨永强。该协议为了缓解在中国大陆效忠梵蒂冈教廷的地下教会和官方教会之间长期存在的分歧，也是自1950年代以来梵中双方首次承认教宗是天主教会的最高领袖。协议已于2022年续签两年。

尽管如此，保守派天主教徒批评这份协议是对中国的妥协。梵蒂冈则称，这是为了中国天主教徒的利益，与中国当局进行对话的不完美手段。

此外，梵蒂冈国务卿帕罗林（Pietro Parolin）上个月表示，梵蒂冈希望在中国设立常设办事处，这将是梵蒂冈与北京外交关系的重大升级。

教宗方济各尚未到访中国。不过据《梵蒂冈新闻》报道，帕罗林上星期四（20日）在罗马宗座传信大学的一场书籍发表会上，重申教宗方济各从未掩饰希望有一天能访问中国。“当然，教宗愿意去中国，事实上他也希望去中国。”但帕罗林也说：“在我看来，目前还没有条件使教宗的这个愿望得以实现。”

谈及梵中之间主教任命协议将在今年底到期，帕罗林透露：“我们正在与中国进行对话，这已经有一段时间了。我们正在努力寻找合适程序来签署协议，该协议将于今年年底续签。”