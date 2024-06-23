美副助卿据报访台 与台讨论反击联大2758决议文

（台北/香港综合讯）两位美国国务院副助卿据报低调到台湾，与台湾讨论，针对北京持续利用联合国大会第2758号决议文排挤台湾的立场做出反击。

综合《联合报》《自由时报》等台媒报道，台美“国际组织议题工作阶层会议”21日在台北举行，双方就协助台湾有意义参与联合国体系及其他国际组织进行讨论。

知情人士证实，有两位美国国务院副助卿也到台湾，并与台湾外交部长林佳龙交流。台美有意对北京持续利用联合国大会第2758号决议文排挤台湾的立场做出反击，希望能强化美国与台湾驻外馆处的合作，让台湾参与国际组织上转守为攻。

两位美国副助卿也与驻台20多个国家的外交使节与官员会谈。除台湾12个邦交国驻台大使馆均派员外，其他出席国家官员有澳洲、日本、新西兰、加拿大、捷克、波兰、英国、卢森堡、比利时、芬兰、法国及欧盟等。

美国官员称，2758号决议并未涉及台湾，更未曾背书北京所谓的一中原则。报道引述不具名国家驻台外交官形容，美国强调对2758号决议应有正确认识，只要里头没讲到的，“都可以来做”，不该设限与台湾发展更丰富的关系。

北京则坚持，2758号决议中的“中国”是指包含台湾在内的全部中国领土，确认了一个中国原则。

联大2758号决议于1971年10月25日在联合国大会会议表决通过。该决议决定：承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一，决定恢复中华人民共和国的一切权利，承认它的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表，并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去。

香港《星岛日报》分析称，北京正发动法理战，持续强化在国际间宣扬“依据《联大2758号决议》，台湾为中国一部分”的主张。瑙鲁今年1月引用联大2758号决议与中国大陆建交，成为台湾原有邦交国改变外交承认的第一例。巴基斯坦总理夏巴兹6月初访华，中巴在联合声明中强调“联大第2758号决议权威性”。