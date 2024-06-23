波兰总统访华或劝习近平减少援俄

波兰总统杜达星期六展开对中国的五天国是访问，将与中国国家主席习近平举行面对面会晤，是俄乌战争爆发两年多来的首次。

受访学者研判，波兰希望俄乌战争以俄罗斯落败收场，为长远消除地缘安全威胁创造条件。杜达可能在会见习近平时加大劝说力度，寻求北京减少对莫斯科战争能力的支持。

已担任波兰总统将近九年的杜达，星期六（6月22日）下午携夫人阿加塔飞抵北京开启访华行程。中国外交部副部长、中国—中东欧国家合作秘书处秘书长邓励在机场接机。

据中国外交部发言人林剑介绍，杜达访华期间将分别与习近平、总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际会晤，星期二（25日）还将到辽宁大连参加夏季达沃斯论坛。

中国驻波兰大使孙霖江星期天（23日）在《人民日报》发表署名文章指出，波兰稳居中国在中东欧地区最大贸易伙伴，也是最早同中国签署共建“一带一路”政府间谅解备忘录的国家之一，约90％的中欧班列过境或抵达波兰。

孙霖江相信此次元首会晤将为中波两国关系及中欧关系发展注入新动力，期待波兰发挥在中东欧地区的影响力，进一步巩固中国和中东欧国家“全方位、多层次、宽领域”的合作格局。

杜达上次访华，是在2022年2月对中国进行三天工作访问，期间会见习近平，并出席被美英澳等西方国家外交抵制的北京冬季奥运会开幕式。

俄乌战争爆发升级后，作为乌克兰最坚定支持者之一的波兰，对中俄关系持续密切表示不满，不仅进一步向美国靠拢，还调整对华政策，采取日益疏离冷淡的态度。

上海国际问题研究院欧洲研究中心副主任龙静今年4月发文评估，去年两国间政治互动不仅数量大幅减少，层级也明显下降，只有副部和大使级对话交流。

龙静指出，去年中波经贸关系明显下滑，前10个月波兰从中国的进口与前年同期相比，缩减超过14％。

上周曾赴瑞士参加首届乌克兰和平峰会的杜达，不仅在上星期五（21日）访华前夕与乌克兰总统泽连斯基通电讨论和会成果，还表示北约作为防御联盟，必须对俄罗斯的侵略“做出明确且勇敢的反应”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江接受《联合早报》采访时分析，波兰政治圈子目前有非常强烈愿望，希望俄乌战争以俄罗斯的失利收场，由此引发俄国政局大变，实现长远消除地缘安全威胁的重要条件。

李明江分析杜达访华重要目的之一，是希望劝说北京减少对莫斯科战争能力的支持，并在推动俄乌战争和平进程中发挥更有意义的作用。

中国与中东欧国家为加强政经联系，2012年在波兰首都华沙成立“16+1”的合作机制；2019年希腊加入后，一度扩员至“17+1”。但2021年以来，波罗的海三国先后宣布退出后，合作机制现存“14+1”。

自2021年2月召开视频会议后，中国－中东欧国家也未再召开领导人峰会。习近平今年5月出访欧洲三国，其中塞尔维亚、匈牙利是“14+1”成员国。

李明江研判，中国目前仍希望进一步推动中东欧互联互通，这离不开区域大国波兰的支持。杜达并可能利用激活“14+1”，作为在乌克兰问题上与北京讨价还价的筹码。

但他也指出，在俄乌战争阴影及欧盟施压下，这项机制的恢复目前持续面临巨大阻力，未来一段时间可能持续停滞。