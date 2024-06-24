上海同济医院院长被查

（上海综合讯）中国医疗反腐持续深入，上海三级甲等医院同济医院院长程英升被查。

据中共上海市纪律检查委员会微信号“廉洁上海”星期一（6月24日）发布的消息，上海市同济医院党委副书记、院长程英升涉嫌严重违纪违法，目前正接受同济大学纪委和上海市虹口区监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，程英升是中国放射科专家，享受国务院特殊津贴，2018年被评为中华介入大师，2021年底调任同济医院院长。他曾获2023年上海市五一劳动奖章。

去年以来，中国加速在医疗领域的反腐行动。中国国家卫健委去年8月要求对医药行业的突出腐败问题，进行全领域、全链条、全覆盖的系统治理。

今年5月下旬，中国国家卫健委等14部门5月下旬印发《2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》，要求聚焦“名院”“名医”等医疗机构的“关键少数”和关键岗位人员管理，重点惩治本人或指使亲友，利用经商办企业“靠医吃医”、收受供应商回扣等问题。

据中新网不完全统计，截至6月18日，今年至少已有超150名医药卫生系统人员被查，范围涵盖地方卫健、医保、药监领域“一把手”以及医院、药企、高校管理层。在这些被查人员中，至少19名厅级干部。