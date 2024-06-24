中国科研人员在月壤样本首次发现天然石墨烯

（北京综合讯）中国科研人员通过对嫦娥五号钻采岩屑月壤的分析，首次发现天然形成的少层石墨烯。相关研究为月球的地质活动、演变历史及环境特点提供新见解。

据《科技日报》星期天（6月23日）报道，这组科研人员来自吉林大学、中国科学院金属研究所、国家深空探测实验室、探月与航天工程中心等。

据估计，星际碳总量中约1.9%是以石墨烯的形式存在。天然石墨烯的组成和结构特征，为星体的地质演化和月球的原位资源利用提供重要的信息。

在这项研究中，科研团队采用电镜—拉曼联用技术，在月壤样品含碳量相对较高的位置采集拉曼光谱，确认月壤样品中石墨碳的结晶质量相对较高。值得注意的是，月壤样品中存在碳的区域含有铁化合物，这与石墨烯的形成密切相关。

科研团队也通过扫描电子显微成像、透射电子显微成像等多种表征技术的综合运用及测试结果的多方面比对分析，探究并证实月壤样品中检测到的石墨碳是少层石墨烯。

科研团队还提出，少层石墨烯和石墨碳的形成可能源于太阳风和月球早期的火山喷发共同诱导的矿物催化进程。

2020年12月，中国月球探测器嫦娥五号从月球带回1731克月壤样品，是人类首次获得的月表年轻火山岩区样品。截至今年6月初，嫦娥五号月壤样品已完成向40家科研机构的114个科研团队发放258份77.7克，目前已有多个领域70余项嫦娥五号月球样品研究成果在中外重要学术期刊发表。

石墨烯具有优秀的力学特性和超强导电性导热性等出色的材料特性，其下游应用主要涵盖基础学科、新能源电池、柔性显示屏、传感器及复合材料等领域。