习近平批评欧美借中俄正常贸易抹黑

中国国家主席习近平星期一不点名批评美国及欧洲部分国家，以中俄正常贸易为借口转移矛盾，抹黑中国。

受访学者分析，习近平通过最新表态，回击七国集团（G7）领导人本月中对中国发出的警告，强调不能再以西方的方式应对乌克兰危机。

据新华社报道，习近平星期一（6月24日）下午在北京人民大会堂，与到中国进行五天国事访问的波兰总统杜达举行会谈，就乌克兰危机交换意见。

习近平重申北京劝和促谈、政治解决乌克兰危机的立场，强调当前应努力避免冲突扩大激化、推动局势降温、创造和谈条件。

他并表示，中国鼓励和支持一切有利于和平解决危机的努力，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，愿继续以自己的方式为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。

七国集团领导人6月14日在意大利举行峰会后发表联合声明，对中国发出更强烈的批评，警告北京必须停止向俄罗斯运送武器部件。

习近平星期一表示，中方反对一些人以中俄正常贸易为借口转移矛盾，抹黑中国。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋接受《联合早报》采访时指出，这是七国集团领导人发表联合声明以来，中国最高层首次以不点名的方式公开回击。

朱锋分析，七国集团希望通过乌克兰战场和升级军事行动，进一步遏制俄罗斯。习近平的最新表态则提醒西方，乌克兰民众的生存安全及俄罗斯的安全和发展，两者关系不可分离，不能再以西方目前的方式解决乌克兰危机。

据路透社报道，杜达星期一在北京表示，希望中国支持根据国际法在乌克兰实现和平的进程。

另据波兰总统府脸书贴文，杜达星期一在会见中国全国人大常委会委员长赵乐际时，对俄罗斯在乌克兰发动战争表示担忧，希望能尽快以公正和平的方式结束战争。

波兰是中国在中东欧地区最大贸易伙伴，也是最早同中国签署共建“一带一路”政府间谅解备忘录的国家之一。但中波关系因俄乌战争爆发升级遇冷，去年两国间政治互动不仅数量大幅减少，层级明显下降，双边经贸关系也明显下滑。

习近平星期一宣布，单方面对波兰公民实施15日免签政策，呼吁中波高质量共建“一带一路”，保障和推进中欧班列等重大项目合作，加强贸易、农业等领域合作。

杜达星期六启程访华前在华沙机场表示，希望中国市场能对波兰农产品更加开放。习近平星期一表示，欢迎更多优质波兰农食产品进入中国市场，支持扩大双向投资。

中国总理李强星期一上午会见杜达时，则批评“产能过剩”论是保护主义的烟幕弹，最终只会扰乱全球产业链供应链，不利于欧盟自身产业发展和绿色转型。他敦促欧盟恪守支持自由贸易承诺，为中欧经贸合作创造公平、非歧视市场环境。

朱锋指出，尽管中欧目前因电动车问题贸易摩擦不断，但北京仍持续释放希望与欧洲化解分歧的信号，并与重要贸易伙伴波兰加强经贸往来。

波兰明年初将担任欧盟轮值主席国。杜达在会见赵乐际时表示，期待习近平届时再访波兰，并指这也将有助于加强与欧盟的关系。习近平上次访问波兰是在2016年。

杜达星期一晚参加习近平和夫人彭丽媛举办的欢迎宴会。他星期二将续程辽宁大连参加夏季达沃斯论坛，之后飞上海会见中共市委书记陈吉宁。访华最后一天，他将为中波经济论坛揭幕，并到上海复旦大学发表演说。