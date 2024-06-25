中国发布今年首个暴雨红色预警

（北京／合肥／长沙／杭州综合讯）长江中下游地区雨势猛烈，中国中央气象台星期一（6月24日）上午10时发布今年以来的首个暴雨红色预警。

综合中新社、央视网和澎湃新闻报道，长江中下游地区过去一周出现持续强降雨天气，安徽、浙江、江西、湖北、湖南等部分地区累计降雨量有200至400毫米，湖南常德、安徽黄山等地区达500至713毫米。

中国气象部门提醒，未来三天，江南北部、江汉南部、江淮南部以及贵州等地将遭遇持续性强降雨，相关部门按照职责做好防暴雨应急和抢险工作，停止集会，停课、停业（除特殊行业外）。

中国国家防汛抗旱总指挥部星期一中午12时，针对浙江、安徽、江西三省的防汛应急响应提升至三级，加派一个工作组赴浙江协助指导防汛抗洪工作。

据官方统计，截至星期一早上8时，安徽省黄山、宣城等五市24县（区）受灾，受灾人口达51.1万人、累计紧急转移安置人口6.4万人、农作物受灾面积30.5千公顷。

截至星期一下午4时，连日的洪涝和地质灾害则已造成江西省8.5万人受灾，紧急避险转移1397人，农作物受灾面积13.5万亩，倒塌房屋两户九间。

另外，浙江省正加紧巡查排险，提前做好山洪灾害防范工作。杭州建德市面临连续强降雨天气，新安江水库水位持续上涨，因此从星期天（23日）下午2时开启预防性泄洪，当天晚上9时由一孔增至三孔泄洪闸泄洪，星期一下午3时30分加大至五孔泄洪闸泄洪。

新安江水库即千岛湖，主体位于杭州淳安县，大坝位于杭州建德市。水库建成于1959年，是华东最大的水库，总库容216亿立方米，本次是水库建成运行以来第八次开闸泄洪。

日前，中国财政部会同交通运输部紧急下达1.05亿元（人民币，下同，2000万新元），支持广东、广西、浙江、福建、江西、湖南、贵州等七省份开展公路抢修。中国国家金融监督管理总局要求保险业扎实做好南方暴雨保险理赔服务工作，截至星期一中午12时，相关地区保险机构累计接报案2.36万件，估损金额8.33亿元，目前已赔付和预赔付金额1.62亿元。