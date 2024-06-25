【东谈西论】大陆颁布意见台独可判死刑 是为武统做准备？

中国大陆司法与国安机关上个星期五联合发布惩治台独顽固分子的22条司法意见，将组织、策划、实施台独活动、推动法理台独、在国际上推动台独等都确定为分裂国家罪。依据情节的严重程度，可以被判处没收财产、有期徒刑、无期徒刑，最重可以判处死刑。如果被告人在境外，可以缺席审判，而且会被终身追责。

在海峡彼岸，台湾陆委会当天立即回应表示，北京当局的做法只会挑起两岸人民的对立，严重影响两岸人民往来交流，无助于两岸关系的良性发展，是极度不文明的粗暴挑衅。

大陆的22条司法意见早在今年5月26日就对内印发，直到上个星期五才发布实施。北京为何要在这时候推出22条惩治台独的司法意见？它能达到什么效果？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和台湾致理科技大学国际贸易系副教授张弘远以及《联合早报》中国新闻资深高级记者于泽远解析颁布22条司法意见，是否是北京武统的前奏？

精彩片段

台湾致理科技大学国际贸易系副教授张弘远：对多数已经把台独当做是信念乃至于价值的这群人士而言，我觉得并不会因此而让他们失去对自己关心主题的讨论。这个意见里头想要真正规范的那一群人，反而并不会因此而改变自己的初衷。

《联合早报》中国新闻资深高级记者于泽远：其实这个（22条司法意见）也是大陆长期准备的一部分了。长期以来，大陆对台工作比较注重利益引导和政策调控。但过去这些年的实践证明大陆单凭对台经济优惠想达到遏制台独的目的或者争取和平统一的目的，效果十分有限……你要说它是为武统做准备，也可以这么讲，其实大陆很多舆论也认同这一点，（非和平统一）有可能在今后比我们想象的时间还短的时间（里到来）。

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