欧盟制裁19家涉支持俄罗斯侵乌中企 中方敦促撤销

（布鲁塞尔/北京综合讯）欧盟星期一（6月24日）宣布，对19家涉及支持俄罗斯侵略乌克兰行动的中国企业进行制裁，中国外交部表示已向欧方提出严正交涉，敦促欧方撤销制裁。

据法新社报道，在最新一轮欧盟对俄罗斯的制裁中，有61家实体被纳入，近半源自俄罗斯，19家源自中国，九家土耳其，两家吉尔吉斯斯坦，印度、哈萨克斯坦和阿联酋各有一家。 这些实体被指直接“支持俄罗斯军事工业复合体”，参与俄乌战争。

被制裁的中企有数家设在香港，还有两家是全球领先的卫星供应商——长光卫星技术股份有限公司和北京和德宇航技术有限公司，他们被指将卫星和卫星图像卖给俄罗斯的雇佣兵瓦格纳集团。

中国外交部发言人毛宁星期二（6月25日）在记者会上回应称，中方一贯反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的单边制裁，已向欧方提出严正交涉 。

毛宁说，中俄企业开展正常的交往合作，不针对第三方，也不应受到第三方的干扰和影响，敦促欧方撤销制裁，也将采取必要措施坚决维护中国企业的正当权益。

欧洲和美国批评中国向俄罗斯出口军民两用品以支持俄罗斯的战争机器，中国否认这一指控。本月初，美国扩大了对俄制裁方案，制裁对象涉及俄罗斯、中国等其他国家的300多家公司、银行和数十名个人。

美国调查中国三大电信公司

除了疑似涉及俄乌战争外，中国企业也因潜在的安全风险被欧美关注。路透社星期二引述三名知情人士报道，美国拜登政府正在调查中国国有的三大电信运营商：中国移动、中国电信和中国联通。拜登政府担忧，它们可能通过美国云端和互联网业务获取美国数据并提供给北京。

知情人士说，美商务部已传唤上述企业并完成对中国移动和中国电信“基于风险的分析”，但对中国联通的调查则没有那么深入。

路透社报道称，没有发现证据表明这些公司蓄意向中国政府提供敏感的美国数据，或有其他不当行为。

中国驻美大使馆回应，希望美方“停止以虚假借口打压中国企业”，并称中方将继续捍卫中国企业的权益。