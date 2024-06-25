李强：中国新兴产业崛起根植于自身独特优势

中国总理李强为中国电动汽车等新兴产业的发展辩护，强调中国这些产业的快速崛起，根植于自身独特的比较优势。他也指出，中国生产这些产品，丰富了国际市场的供应，缓解了世界通胀压力，为全球应对气候变化做出积极贡献。

李强星期二（6月25日）在世界经济论坛新领军者年会上解释，中国在发展新兴产业上的优势包括具有14亿多人口的超大规模市场、完备的产业配套体系、丰富的人力人才资源，以及多样化的应用场景等。

他说，中国消费者对新技术接受度较高，也为企业创新和产品迭代搭建了一个宽广的舞台。

“规模经济效益的持续显现，能够有效地摊薄企业的创新成本，也能够容纳更多不同的技术路线、商业模式在中国竞相成长，这就是中国新兴产业具有较强竞争力的真正根源所在。”

中国在电动汽车、锂电池、光伏等新兴产业的快速发展，引发“产能过剩”争议。过去几个月，美国官员不断对中国工业产能过剩问题提出警告，认为中国政府在电动汽车等领域给予企业大量补贴，对其他国家企业构成不公平竞争。

美国5月中旬宣布对中国电动汽车加征100%关税；欧盟本月也决定，从7月4日起对中国电动汽车征收临时反补贴关税。加拿大星期一（6月24日）紧跟美国和欧盟脚步，考虑对中国电动汽车加征关税，并为此启动为期30天的咨询。

中国官方则在不同场合驳斥关于产能过剩的指责，并否认中国在新能源领域的优势来自于补贴。

李强星期二也向来自近80个国家和地区的约1600名与会者强调，中国新兴产业的快速崛起是顺应绿色发展的大趋势，并形容中国“致力于做应对气候变化的行动派”。

他说：“中国生产的先进电动汽车、锂电池，光伏产品等，首先是保障了我们国内的需求，同时也丰富了国际市场的供应，缓解了世界通胀压力，为全球应对气候变化做出了我们中国的积极贡献。”

在疫后增长放缓的背景下，电动汽车等新兴产业，是中国经济难得的亮点。李强指出，新产业、新动能快速成长，有力地支撑了中国经济持续健康的发展。

他信心喊话说，中国今年第一季取得5.3%增长，实现了良好开局，第二季有望稳中向好，“我们有信心、有能力实现全年5%左右的经济增长目标”。

在约20分钟的演讲中，李强也重申开放市场、吸引外资、拥抱国际合作的立场，并不点名批评美国针对中国实施的“脱钩断链”和“小院高墙”政策。

他说，经济增速放缓，世界经济的蛋糕不再那么容易做大，基于存量的你争我夺，在一定程度上导致了一些地方逆全球化抬头、地缘冲突加剧。

李强说：“各国如果只考虑自身利益最大化，不顾及他人利益，甚至不惜开历史倒车，搞脱钩断链、小院高墙，只会抬高全社会、全球的经济运行成本，割裂各地区之间的经济联系，激化矛盾和纷争，把世界各国拖入到争抢蛋糕，而且是蛋糕越争越小的恶性循环之中。”

在问答环节回应主持人、世界经济论坛创始人施瓦布关于中国创新科技未来发展思路时，李强也提到，要发展新科技和新产业，得充分发挥市场力量。

站在政府的角度，他说：“最关键的就是要营造好一个良好的创新创业环境，能够激发全社会的活力，支持更多的新模式、新产业健康发展。”