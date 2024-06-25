台湾驻美代表被爆滥用公款 从百万沙发到牙膏都报销

（台北综合讯）有台媒爆料称，台湾驻美代表俞大㵢以公务之名购买各类高价品，就任半年已花费800万元（新台币，下同，33万3792新元）的公款。

台湾《镜周刊》星期二（6月25日）报道称，俞大㵢用公款购买各种高价品，包括21万的地毯、96万的法国手工沙发，26万一对的蓝牙音箱，11万一台的瑞士品牌咖啡机一次买了两台等。

此外，个人住所日常使用的卫生纸、牙膏等消耗品，也以接待宾客的理由报账。报道称他上任半年单是官邸就花了800万元，“用纳税人的钱享受奢华的外派生活”。

报道还称，台驻美代表的座车刚买两年，依规不能更换。但俞大㵢上任后，还申请购买370万元的凯迪拉克豪车。

报道指，今年3月，刚当选还未就任台湾副总统的萧美琴赴美收拾行李，俞大㵢以萧美琴的名义采购名牌毛巾、法国进口矿泉水、在高级餐厅设宴，都以“副总统要用的”为由报账。

报道也称俞大㵢放任妻子把“外交官当下人使唤”，让代表处工作人员陪同购物、帮按电梯等。

上述报道发出后引发热议，台湾总统府发言人郭雅慧受询时回应，总统赖清德已请行政院及外交部了解实情，并依照相关规定处理。

台湾外交部发言人刘永健星期二在例行记者会上表示，俞大㵢去年12月抵任后，相关采购的家具、设备皆因超过使用年限，年久失修或损坏，配合职务宿舍有宴请、会客的需要，依规定采购；而美国冠病疫情后物价通膨严重，人工成本飞涨，也反映在采购价格上。

对于报道指俞大㵢申购370万元凯迪拉克座车，刘永健表示外交部并未同意其申请。

俞大㵢精通英、法和西班牙语，曾经外派瑞士、萨尔瓦多等地。据《镜周刊》指出，他熟悉中南美洲事务，被认为可稳固台、美与中南美洲的关系。