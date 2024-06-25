上海民众暑期赴非洲旅游热 黄热病疫苗一苗难求

（上海综合讯）中国暑期来临，非洲游、南美游受追捧，上海市黄热病疫苗接种名额吃紧，有民众表示过去一个月每天尝试都预约不上。

据《解放日报》新媒体“上观新闻”报道，上海12345市民服务热线收到的大量投诉显示，当地不少人正苦于抢不到黄热病疫苗接种的名额。持有黄热病预防接种证明，是不少非洲、南美国家入境时的健康要求。

报道称，这两年来，上海市民前往非洲、南美的数量激增，黄热病疫苗接种名额紧张的现象已有一段时间，这在即将到来的暑假期间尤为明显。

上海海关也表示，疫苗紧张的原因正在于“临近暑期，正值市民出行游览高峰”。

预备6月底到南美旅行的上海市民王姓女士从5月中旬起就不断登录“上海国际旅游卫生保健中心”公众号尝试预约接种黄热病疫苗，但页面始终提示“约满”，“将近一个月了都没预约上”。计划在7月去坦桑尼亚旅游的杨先生也有同样经历。

该中心回应，主要原因是疫苗供应紧缺。中国当前黄热病疫苗仅有北京天坛生物一家企业生产，总量有限，定额下拨到每个城市。中心工作人员称，上海获得数量算是相对较多的了。

非洲逐渐成为中国民众长途出国游热门路线。中国旅游平台马蜂窝今年发布的“五一”热门小众国家榜单中，就有埃及、摩洛哥、肯尼亚、毛里求斯等非洲国家。

上观新闻指出，当前黄热病疫苗接种名额紧张不仅影响到旅行者，也影响到一些商务人士、务工人员、船员水手的正常出行。因此也有人选择去上海周边城市接种，或者求助黄牛。

黄热病通过蚊媒传播，主要临床表现为发热、黄疸、出血等，病死率可高达20%至40%。