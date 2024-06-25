一对日本母子苏州遭无业男子持刀捅伤

（北京综合讯）中国再次发生外国人被袭击事件。两名日本侨民在江苏省苏州市被一名无业中国男子持刀捅伤，另一名中国人因试图阻止嫌犯行凶而受重伤。

日本放送协会中文网星期二（6月25日）引述日本驻上海总领事馆消息报道，苏州日本人学校的一辆校车，星期一下午载着放学回家的孩子抵达公交车站时，遭一名中国男子持刀袭击，一对日本母子和一名中国女子受伤。这对日本母子为30多岁女性和学龄前男童，中国女子为公交车站工作人员。

苏州市公安局苏州高新区分局星期二（6月25日）通报，行凶者为52岁的男性犯罪嫌疑人周某某，他是近期从外地到苏州的无业人员，现已被刑事拘留。

通报还称，中国籍伤者在阻止嫌疑人犯罪过程中受伤严重，仍在抢救中。一名日本籍伤者正在治疗，无生命危险，另一名日本籍伤者当天已出院。案件侦办工作正在进一步开展中。

苏州有大量日企生产基地，众多日本人在当地生活。共同社报道，凶案发生后，在苏州日本人学校正门附近，多名警卫和疑为便衣警察的男女对周围进行警戒，放置移动式铁栅栏，并通过监控探头加强保安工作。

作为预防性举措，苏州日本人学校星期二也停课。据彭博社报道，全中国有11所日本人学校。

日本驻中国大使馆星期一晚提醒日侨，最近中国各地的公园、学校和地铁都发生了伤人事件，外出时一定要注意周围的情况。

日本驻上海总领事馆官员称，没有明确信息表明该起事件是针对日本人。据路透社报道，当被问及男子行凶动机是否可能与日中关系紧张有关时，总领事馆官员拒绝发表评论。

与凶案相关的多条新闻登上中国社交媒体热搜。有网友留言，“离打砸抢不远了”“外国人快不敢来了”“有一小拨人要把中国搞烂搞臭”，也有网友质疑“为什么日本人能在中国开专属学校”。

日本内阁官房长官林芳正星期二就此事表示感到遗憾，并已向当地有关部门提出防止再次发生和共享详细信息等要求。

中国外交部发言人毛宁星期二在记者会上说，中国警方初步判断此案是偶发事件，目前还在进一步调查。中国将继续采取有效措施，切实保护所有在华外国人的安全。

这是两周内第二起外国人在中国遇袭事件。中国东北的吉林市一个公园6月10日发生持刀伤人案，造成五人受伤；其中四人是在中国任教的美国大学教师，一名55岁的崔姓失业中国男子被警方逮捕。