越南总理访华吁管控好海上问题

越南总理范明政星期一呼吁，越中两国管控好海上问题，互相尊重各自合法权利和利益，有效发挥两国海上问题谈判机制，妥当处理渔民渔船问题。

受访学者分析，范明政访华前，越南不仅先后接待俄罗斯总统普京及美国拜登政府要员，还提议与近期与北京关系紧张的菲律宾磋商领海主张重叠问题，旨在通过“牵制外交”平衡抵消中国对越南沿海造成的压力。

担任越南总理超过三年的范明政，星期一（6月24日）开始对中国进行三天工作访问，是他第二次以总理身份访华，星期二并出席在大连举行的夏季达沃斯。他上次访华是在去年6月到北京进行四天正式访问，也是越南总理时隔七年再次访华。

据越南通讯社报道，范明政星期一下午在大连与中国总理李强举行会谈，会中呼吁两国管控好海上问题，尊重国际法。越中双方并坦率深入讨论海上问题，强调管控好海上分歧，维护南中国海（越南称东海）和平与稳定的重要性。

中国官媒新华社的报道，则未提到中越总理就南中国海问题的讨论。

越南在上星期三（19日）、上星期五先后接待到访的俄罗斯总统普京、美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达。康达上星期六在河内表示，南中国海局势令人深感忧虑，批评中国“严重破坏了稳定”。

中菲近月在南中国海有争议的阿云津礁（中国称仁爱礁）发生的冲突越来越多，两国船只上星期一（17日）更在当地发生碰撞。

越南关切中菲船只相撞事件

吁各方保持最大限度克制

越南外交部发言人范秋姮上星期五表示，越南正密切关注并关切中菲船只相撞事件，呼吁各方保持最大限度克制。

中国海军“海洋26号”测量船近期在越南外海活动，范秋姮6月初曾要求该测量船停止在越南专属经济区和大陆架进行“非法勘测活动”。

范秋姮上星期五在另一份声明中，重申越南对黄沙群岛（中国称西沙群岛）及斯普拉特利群岛（南沙群岛）的声索，但也愿意与菲律宾进行谈判，寻求符合两国利益的解决方案。

台湾政治大学东南亚研究中心执行长杨昊接受《联合早报》采访时说，越南早在2011年已开始和菲律宾在海上有密切合作，两国在南中国海的矛盾并不突出。

杨昊分析，越南作为区域中等实力国家，过去10年对外一直奉行“牵制外交”，并持续与中国、美国、俄罗斯、印度等打交道，旨在管控大国对抗局面；同时也让南中国海问题“国际化、多边化”，并通过在区域中发挥杠杆影响力，“让中国不敢随意对越南采取各种挑衅跟激烈的行动。”

他认为，中越报道的差异显示两国会谈关注点不同，河内明显更关注南中国海问题，北京则希望更多强调务实的经贸合作。

据新华社报道，李强会中呼吁中越用足用好经济互补优势，以落实“一带一路”和“两廊一圈”（昆明、南宁分别至河内的交通经济长廊；中越环北部湾经济圈）战略对接为主线，不断扩大贸易投资规模，进一步加强互联互通。

杨昊指出，尽管两国政治体制相近，但越南在“一带一路”等经济合作上，始终与中国保持距离以保障国家利益。北京目前则希望通过加强经贸作为两国关系突破口。

他分析，美国目前在南中国海问题上与越南立场一致，可能希望加强拉拢河内，长远打造美菲越的三边战略合作，进一步遏制中国。北京则尽可能避免发生区域军事碰撞，但可能会在西沙、南沙加强海上巡逻，实现对有争议海域的实际管辖权。