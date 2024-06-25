传新华社记者“监制”台电视台政论节目　台湾政府要展开行政调查

台湾政府的大陆委员会主任委员邱垂正证实，台湾某电视台所制播的政论节目，中国大陆官媒新华社驻台记者均直接在录影棚盯梢，要发挥“以台制台”效果，陆委会跟文化部主管机关会一起做行政调查。

邱垂正星期二（6月25日）是在立法院会答复在野国民党立委谢龙介质询时，作上述表示。他并称，该名新华社驻台记者赵博已轮调返回大陆了。

此事源于亲绿《自由时报》星期二报道，有资深媒体人向该报爆料，指岛内某电视台所制播的政论节目，主题、谈话脚本均有赵博高度参与，多为批判民进党政府。报道中也提及，被指涉的电视台回应”毫无根据，纯属杜撰”。

这篇报道并以AI生成图示意有一名著五星红旗上衣的男性，坐在政论节目后头监控。不过，认识赵博的台湾记者称，赵博是女性，指《自由时报》连指控对象性别都搞错。所谓的资深媒体人未具名，被指涉的电视台是哪家，参与来宾等都付之阙如，真实性有待确认。

行政院长卓荣泰在立法院被媒体询及此事时，表示他们不清楚电视台内部的状况，但此事凸显国家通讯传播委员会（NCC）的重要性，希望立法院尽速通过NCC四位提名委员的人事同意权。

民进党立法院党团则举行“中国黑手介入台湾媒体，蓝白立法架空NCC记者会”，党团干事长吴思瑶指控，大陆舆论战以一条龙方式在台湾如火如荼地绵密进行。中共是提供食材、配方的中央厨房，国民党是负责掌厨的大厨师，另一在野的民众党是二厨，将颠覆台湾政府的言论入岛、入户、入心。

民进党团召开记者会时，恰巧路过的国民党立委陈玉珍站在门外听了一会儿，吴思瑶此时说：“当中共派人来盯哨梢时，陈玉珍也在一旁盯梢。”陈玉珍闻言，冲进现场要求吴思瑶道歉，两人起了争执。

以擅长“认知作战”被列为民进党男性首席不分区立委的沈伯洋在脸书表示，其实他大概两个多月前就知道此事，但他们在等待证据。

NCC称，目前仍在了解此事情况，要求相关媒体回复，也再次呼吁业者要注意自律规范。若查证属实，最重可处200万元（新台币，8.8万新元）以下罚锾，并得令该节目停播。

《自由时报》晚间再引述不具名国安人士说法，揭露大陆伸手台媒五大样态示警，称北京涉入台媒已久、样态不断翻新。目前最常见就是与特定媒体设置微信群组下指导棋，提醒民众高度警觉，以免被误导而不自知。

国民党人士指责，这是民进党为了掩护NCC人事案过关的拙劣之举；若此事为真，便应清楚说明，不须用影射方式栽赃他人及电视台。