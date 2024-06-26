李家超：完成23条立法是上任至今最具满足感的政策

（香港综合讯）香港特区行政长官李家超日前接受港媒专访时说，完成《基本法》第23条立法，是他上任近两周年感受最深、最具满足感的政策，但仍要提防来自海外的政治风险。

根据《星岛日报》星期三（6月26日）报道，李家超在受访时说，苦等26年8个月又19天后，港府终于完成23条立法工作，这是“里程碑成果”。本届特区政府绝大部分的政治工作已完成，可以全面拼经济谋发展。

不过李家超提醒说，“一道很稳固的门、很有效的锁，并不表示没有匪徒会想闯进家中偷东西、‘爆格’（入室盗窃）”，社会仍要保持警惕。

他说，香港现在的国家安全风险主要来自海外，外国可能基于政治理由针对中国，进而影响香港。这些国家很多时候会透过代理人，进行危害别国安全的行为，通常具有迷惑性。他重申香港社会不能“好了伤疤忘了痛”，社会需保持高度警觉，政府也会通过爱国主义教育、国家安全教育提高市民意识。

23条立法后，香港饱受西方国家批评。对于如何处理与欧美关系，李家超说，政府任何官员都没有兴趣经常谈论政治议题，“只是当别人攻击时，才需要将真实情况告诉他们。平常我们希望多一点人来香港投资、发展业务、旅游等。”

谈到拼经济，李家超说，港府推动盛事经济，与商界合作带动人气，政府属“搭台”角色，具体由商界去做，他也看到很多商界正在转型期中。

他坦言，经济转型期一定会经历观望期，“可能有人心里有些不舒服的感觉”。但香港有很多成功商人，一定有方法迎难而上。

香港预计今年全年至少有大约210项盛事举行，但有声音质疑盛事太多难以聚焦。李家超对此回应说，完全理解社会担心，也认为“质”与“量”同样重要，但提振经济过程有先后步骤。香港经历2019年“黑暴”、疫情两大挑战，很多经济范畴都要加倍努力，重新发展。

李家超认为，“提量”是首要条件，先有量才有质，当建立了一定基数后，才有条件进一步细化。他比喻好像经营一家餐厅，“首要是先让它坐满，否则没有条件‘选客’”。到坐满、开始要排队了，就想想有什么菜式是高增值的，甚至思考贵宾室的最低消费是否可提高，“但不可能先行‘排斥’一些生意。”