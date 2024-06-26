本拟取消中企港口经营权 秘鲁据报总统访华前撤回

（利马综合讯）消息人士称，秘鲁总统博鲁阿尔特访华前，秘鲁官方撤回此前取消一家中国企业对秘鲁超大型港口独家运营权的请求。

秘鲁政府今年3月要求取消中国央企中远海运在秘鲁钱凯港的独家运营权，称2021年授予中远海运独家运营权是一个“行政错误”。

路透社星期三（6月26日）引述一名接近秘鲁国家港务局的知情人士报道，秘鲁一名交通部检察官已在星期一（24日）“正式请求”撤回这一要求。

另据彭博社报道，秘鲁政府说，此前政府律师针对中远海运集团钱凯港独家经营权的诉讼将被撤销，中远海运的独家运营权已成定局。

分析认为，解决这一港口的纠纷，是为了在博鲁阿尔特与中国国家主席习近平会晤前缓解紧张局势。

据中国央视新闻报道，博鲁阿尔特已于星期二（6月25日）抵达深圳，开启为期五天的访华之行。

习近平将同博鲁阿尔特举行会谈，中国总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际将分别同她举行会见。博鲁阿尔特也将在深圳拜访华为、比亚迪，并在上海与中远海运集团高管举行会谈。

钱凯港是南美洲太平洋沿岸重要的新兴港口，被视为南美通向亚洲的贸易门户。中远海运2019年收购秘鲁钱凯码头60%股权，并投入94亿元人民币（17.52亿新元）建设，该港口项目第一期预计将于今年年底竣工启用。

钱凯港项目也成为中美在当地争夺贸易主导和影响力的焦点。美国政府曾对秘鲁授权中远海运钱凯港独家运营权提出批评，美国军方官员理查德森（Laura Richardson）今年5月也提出，中国可能将港口用于军事用途，而且中企经营会使得中国“易于开采当地资源”，对美国地区利益构成“重大风险”。