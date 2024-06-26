台湾驻美代表俞大㵢否认滥用公务资源享奢华待遇

（华盛顿综合讯）台湾驻美国代表俞大㵢被指滥用公务资源享受奢华驻外待遇，他星期二亲自回应外界质疑，承认有搭公务车和家人赏樱，但否认官邸半年支出多达800万元（新台币，下同，33万3792新元）。

《镜周刊》星期二（25日）引述外交体系人士爆料报道，俞大㵢以公务之名购买高单价品、官邸所有开销均报公账，用公务车载全家人赏樱购物。台湾赖清德总统指示行政院及外交部了解实情，俞大㵢在华盛顿当地时间25日举行记者会，说明被爆料的种种争议。

他表示，官邸有两次接待宾客的纪录，作为新任代表，需要把驻美代表官邸做适当调整。这是工作上的考量，不是个人奢华用度，绝无趁机核销私人日常耗品，“绝对没有800万”。

他说，自己用的是打折毛巾，换掉用了20多年的床和沙发，是官邸同款同牌的床换新；沙发的确是法国品牌rochebobois，邀请官员到家里坐，总不能让访宾使用组装的、或中国大陆制造的或简陋的家具。

俞大㵢还表示，他向台北建议以两辆可汰换的公务车，申购一辆大型休旅车凯迪拉克座车，因为美国多数政要首长都以大型休旅车代步。若可以的话， 他会继续争取采购。

他承认，曾几次以放在官邸的备用公务车出门采购，也承认搭公务车看樱花，“就在市区，但是就载了一程”。

至于针对妻子罗美珍的行事风格指控，俞大㵢说，他们夫妇从未喝斥或严厉辱骂驻美处员工，都是子虚乌有的控诉。

他说，已向外交部说明，也与外交部长林佳龙口头讨论过此事，非常期待相关单位能清楚调查，还人清白。他说，爆料来自驻美代表处内部，有人扯后腿，让外交同仁的努力被干扰或失焦。