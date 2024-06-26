中国气候特使：美对华电动车加征关税问题 不应引入全球气候变化谈判

（大连讯）中国不希望美国把对华电动车加征关税措施，引到多边气候变化谈判，称如果这个问题介入，整个多边气候变化合作就会完全垮掉。

据澎湃新闻报道，中国气候变化事务特使刘振民星期二（6月25日）在世界经济论坛第15届新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）一场名为“在充满竞争的世界格局中发挥气候领导力”的专题会议中说：“过去一年，中美在积极推动双边气候合作。”

去年11月，中美在两国元首于旧金山会晤前夕发布《阳光之乡声明》，宣布共同应对全球气候危机。尽管如此，中美在新能源产业领域出现激烈竞争，美国今年5月宣布将对华电动汽车加征关税从25%提升至100%。

问及中美在新能源产业领域的贸易摩擦会否影响双边气候对话的进程，刘振民回应说，美国同事和他说，他们会把美国政府对华电动车加征关税看作一个双边贸易问题。

刘振民说：“希望美方能够认识到这种单方面的措施对全球气候变化是不利的，也希望美方认识到这样的问题只能通过双边谈判解决。”

他也说，中国并不希望美国把这个问题引进到多边气候变化谈判当中去。如果该问题介入，那么整个多边气候变化合作就会完全垮掉。

谈到气候合作的前景，刘振民表示担忧：“明年地缘政治局势或将更紧张。”

刘振民提到今年5月中美召开的气候工作会议。他说，中美气候特使的初次会晤取得成功，并不代表双方的谈判有巨大突破，而是双方旨在向国际社会展示两国真诚合作，努力推动气候合作向前的意愿。

中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”会议今年5月8日至9日在美国华盛顿召开。会议由刘振民和美国总统国际气候政策高级顾问波德斯塔共同主持。