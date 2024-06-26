大陆国台办：主动放弃“台独”者 可不追究部分甚至全部刑事责任

（北京 / 台北综合讯）北京上周发布惩治台独的司法解释文件，强调对台独分子最重可判处死刑。不过，中国国务院台湾事务办公室星期三称，主动放弃台独分裂立场者，可以不追究部分甚至全部刑事责任。

国台办发言人朱凤莲星期三（6月26日）在例行记者会上，被媒体问到台湾一些过去曾主张台独、但目前立场已发生转变的人，中国大陆方面是否还会追究其刑事责任。她说，《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》（简称《意见》）严格依法制定，坚持宽严相济、罚当其罪。

她进一步说，台独顽固分子主动放弃台独分裂立场，不再实施台独分裂活动，并且采取措施减轻、消除危害后果或者防止危害扩大，符合相关规定的，可以依法不追究部分甚至全部刑事责任。

朱凤莲还表示，《意见》从标题到正文都清晰指明，惩治措施针对的是极少数涉独言行恶劣、谋独活动猖獗的台独顽固分子，以及他们实施的分裂国家、煽动分裂国家犯罪。凡是以身试法的台独顽固分子，不管其身在何处，国家执法司法机关都将一追到底，依法严惩。

她还特别说明《意见》不涉及广大台湾同胞，“我们始终尊重、关爱、造福台湾同胞，热忱欢迎和支持广大台湾同胞参与两岸各领域交流合作、共享中国式现代化发展机遇”。

中国最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部上星期五（6月21日）共同发布《意见》，规定相关罪行最高可判死刑、还可以“缺席审判”，终身追责。外界高度关注，这是否可能会提高两岸人员往来与交流的心理压力。

台湾总统赖清德星期一（24日）就此回应说，“民主不是犯罪，专制才是罪恶”，并强调中国大陆无权制裁台湾人民，也无权跨域追溯台湾人民。

大陆法院对台湾没有管辖权，目前尚不清楚北京将如何寻求在大陆境外执行判决。

此外，台湾知名网红“波特王”6月12日在社交媒体脸书发文称，北京邀请台湾网红从7月起前往大陆旅游拍片，要对台湾进行“文化统战”，在台湾网络上引发不少讨论。

朱凤莲在记者会上被问及此事时说，波特王曾经多次赴大陆交流旅游，“只要他愿意来大陆传递正能量，我们欢迎他再来”。她还指出，如果乱扣帽子、恐吓同行，相信两岸民众都不会支持。波特王则在脸书回应：“国台办想请我吃鸿门宴。”

另据台湾军事新闻通讯社报道，台湾国防部星期三通报，自上午7时起，陆续侦获大陆歼-16、运-8及无人机等各型主、辅战机计26架次出海活动。其中，24架次逾越台海中线及其延伸线，进入台湾北、中及南部空域，配合大陆军舰执行联合战备警巡。

据《联合报》统计，这是大陆本月发动的第三次联合战备警巡，前两次分别是在6月4日和21日，其中21日是在夜间进行。