时隔五年再访重庆 杨莉明：中新项目四大重点领域进展良好

我国通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，时隔近五年再次访问重庆。她表示，中新（重庆）战略性互联互通示范项目确立的四大重点领域都取得良好进展，相信新渝合作将继续取得显著成果。

杨莉明星期一（6月24日）飞抵重庆展开访问，是她2019年8月正式接掌中新重庆项目新方部长后第三次访渝。她上次访问重庆，是在2019年10月。

她星期二上午会见中共重庆市委书记袁家军，并与重庆市长胡衡华共同主持中新重庆项目联合实施委员会（JIC）第九次会议。这也是三年冠病疫情之后，新渝官方首次以实体方式举行这场年会。

我国通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长、JIC新方成员陈杰豪；今年5月出任重庆常务副市长的陈新武、分管中新项目的重庆副市长张国智，也出席上述活动。

据杨莉明星期三（26日）发布的脸书贴文，她与袁家军就重庆近期发展、西部地区在当今中国经济增长中的关键作用，以及中新项目如何在更广泛的框架下继续发挥新中两国希望达到的示范作用，进行了良好的交流。

据《重庆日报》报道，去年7月曾访问新加坡四天的袁家军在会中则表示，重庆愿同新加坡加强前瞻性谋划，深化多层次交往，推动陆海新通道建设，加快构建现代化多式联运集疏运体系。

袁家军还表示，重庆愿同新加坡推动金融服务、航空产业、交通物流、信息通信和科技创新、教育医疗、能源算力、人工智能等方面务实合作，打造中新项目实施10周年标志性成果，释放重庆希望中新项目四大重点领域进一步扩大范围的信号。

金融服务、航空产业、信息通信、交通物流是中新项目确立的四大重点领域。

今年5月底访问我国四天的胡衡华，也在JIC会议上呼吁新渝深耕四大重点领域，同时提升数码化、绿色化领域合作水平。他表示，重庆愿与新加坡进一步探索合作路径、创新合作模式，推动项目顶层设计迎来全新升级、项目合作迈入全新阶段。

杨莉明则表示，四大重点领域都取得良好进展，她与胡衡华就进一步加强新渝合作，特别是在数码经济和绿色发展领域的合作，进行了富有成果的讨论。

JIC上次举行实体会议是在2019年1月，冠病暴发后2020年至2023年的四次会议都以视频方式举行。新渝企业星期二在杨莉明和胡衡华的见证下签约16个项目，涉及工业设计、新能源汽车、人工智能、科技教育等领域。

杨莉明星期一参观了2022年4月正式开馆的重庆市规划展览馆、今年2月在两江新区建成投用的中国新能源车企赛力斯超级工厂、2022年正式启用的两江新区明月湖协同创新馆等地。

她表示，自上次访问以来，重庆发生了许多变化，“见证这座城市持续的活力与生机令人鼓舞。”

杨莉明并再度参观落户重庆果园港一带的中新（重庆）多式联运示范基地。她表示，2022年6月正式启动的示范基地，集航空、河运、铁路、公路物流节点于一体，是重庆多式联运的实体设施，对其启动两年来取得的进展感到鼓舞。