台参谋总长指解放军威胁可能“由演转战” 汉光演习要让台军快速转变状态

台湾参谋总长梅家树星期三指出，近年中国大陆的威胁有可能“由演转战”，所以今年7月汉光演习的重点，是台军要能从灰色地带快速转换成备战，快速从平时状态转换成战时状态，并针对解放军攻台可能的行动及其战力增长，去调整作战思维。

台湾国防部长顾立雄和梅家树星期三（6月26日）到立法院外交及国防委员会，报告“汉光40号演习规划情形”并备质询。梅家树在答复在野国民党立委徐巧芯的质询时，作出上述表示。

这是台湾的参谋总长第二次到立法院备询。25年前时任参谋总长的唐飞，身着一级上将军装前往立法院，而梅家树则是穿着西装出席。梅家树解释，因为组织调整后，他们也是国防部内部的一个组织，时空环境不太一样。

前参谋总长李喜明认为，此举可能影响威信而不适当。但顾立雄在会前受访表示，大法官释字461号参谋总长若应邀赴立法院，原则有列席备询的义务，但他不认为会形成常态。

梅家树认为，若出席立法院，可以让社会大众更了解、更支持军方，他个人认为是应该要做的。

今年汉光40号演习将在7月22日展开为期五天的操演。国民党立委黄仁询问，这次汉光有多项变革，但这次演习为何仅在外岛有实兵实弹，本岛却是实兵不实弹？

梅家树解释，这次演习是要让联兵旅，即战术层级单位，依照给予的想定、临机状况去做判断和行动，包括时机点、地点都是机动方式，可能在任何时段，不希望临机的方式引起“安全事务”。

他说，本岛规划以熟悉作战环境和联合作战计划为主，因为今年作战计划作了蛮多调整，希望今年的训练目标，可让台军熟悉作战计划。

他强调，台军年度训练分成不同层级，实弹相关的训练并未荒废，包括屏东联训基地有实弹射击，年度有精准导弹的射击，并调整成跟战术位置相结合，包括海军和空军，也不断在精进。

此次汉光演习首次演练“去中心化”及常设接战规则（ROE），要缩短决策程序，争取战场主动优势。

梅家树指出，“去中心化”是今年非常重要训练目标，共有五个面向，包含各级指挥官要清楚任务、赋予指挥官充分授权、有清楚责任区、周延详尽的交战规则，以及要有独立作战能力。所有规划都是为了达成汉光演习实兵的训练所设计。

他在答复民进党立委王定宇质询表示，“去中心化”重点在于快速，作战单位依敌情判断与授权，就能采取行动。最小接战单位将到特战编组，甚至是单兵，会规范何种情况下就可采取军事行动。

梅家树说：“但它还是会有一个中心化的指挥，这个不变，但是会有去中心化的行动。”