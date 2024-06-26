习近平吁中越妥善处理海上问题 加快推进共同开发

（北京综合讯）中国国家主席习近平会见访华的越南总理范明政时，呼吁双方妥善处理海上问题，加快推进海上共同开发，共同维护地区和平稳定。

据中国官媒新华社报道，习近平星期三（6月26日）下午在人民大会堂会见访华出席夏季达沃斯论坛的范明政时，发出上述呼吁。

根据越南通讯社消息，范明政建议双方尊重彼此符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的合法利益，不让海上分歧影响到两国友好关系。

中越都是南中国海主权声索国。中国海军“海洋26号”测量船近期在越南外海活动，越南6月初曾要求该测量船停止在越南专属经济区和大陆架进行“非法勘测活动”。

范明政星期一在大连与中国总理李强会谈时，也呼吁两国管控好海上分歧，并尊重国际法。新华社当时的报道，未提到中越总理就南中国海问题的讨论。

谈及中越双边关系，习近平星期三在会见中强调，双方要保持高层交往，共同推进高质量共建“一带一路”，提升两国互联互通水平，推动两国务实合作高质量发展。

习近平也说，中国愿鼓励更多中国企业加大对越投入，希望越南为中国企业提供公平、公正、非歧视性的营商环境。双方要用好两党友好交往红色资源，支持边境省份加强交流，实施好农业、教育、医疗等民生项目，用好民间、青年等交流平台，夯实中越友好民意基础。

范明政则建议双方推进交通基础设施对接，尤其是“两廊一圈”（昆明、南宁分别至河内的交通经济长廊；中越环北部湾经济圈）对接框架内合作推进铁路、公路、口岸对接，欢迎中国增加对越高质量投资。

范明政星期一（24日）起对中国进行三天工作访问，这是他第二次以总理身份访华。他上次访华是在去年6月到北京进行四天正式访问。