北京据报将提高大陆旅客在港购物免税额

（香港综合讯）北京据报将于短期内公布惠港措施，将中国大陆旅客在香港购物的免税额提高至最多达六倍，以提振香港低迷的零售业。

虽然香港对大多数进出口商品都不征收关税，但大陆旅客要把在港购买的商品带回大陆时，就须按超出免税额的价值缴税。大陆旅客目前每次访港可享有5000元（人民币，下同934新元）的购物免税额，据《明报》星期四（6月27日）引述消息报道，免税额料将提高到低于3万元。

今年3月的中国两会（全国人大、政协年会）期间，全体港区全国人大代表、政协委员曾联署建议，将访港大陆旅客的免税额从5000元增至3万元。

消息人士称，措施将于短期内公布。但多名港区全国人大代表、政协委员评估，虽然事在必行，若大批大陆旅客到香港购物，中央须考虑对其他大陆省市造成的消费力流失、“抢客”影响。有人因此相信新免税额会低于3万元。

目前人民币汇率下跌，加上中国大陆整体经济疲弱，全国人大代表、民建联立法会议员陈仲尼认为，提高免税额对香港零售业一定有帮助，但“不要以为帮助很大”。他说，大陆旅客赴港需付交通及住宿费用，若免税幅度不高，未必十分吸引人。他呼吁香港零售业改善售后服务等配套，才能与海南岛等其他地方竞争。

《星岛日报》6月20日也曾刊登“大棋盘”专栏文章称，香港特区政府及政界近月正向中央争取提高免税额，挽救香港消费市道，预料快有好消息。综合各方消息，政策方向料将免税额大幅提升至六位数，并以一年为计算单位。不过有商界代表认为，相关措施应更进一步细化，调升免税额并限制特定的使用免税优惠次数，方可吸引更多旅客。

彭博社指出，香港正在努力恢复其购物枢纽的地位，但近年越来越多大陆游客被海南自贸港（每年每人免税购物额度为10万元）和博彩重镇澳门所吸引。由于货币疲软，日本也吸引了更多区域的免税购物者。