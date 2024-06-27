中国象棋“第一人”王天一被查 据报涉非国家工作人员受贿

（北京综合讯）有中国象棋“第一人”之称的王天一，据报涉嫌非国家工作人员受贿，数月前被浙江杭州警方调查。

经济观察网星期三（6月26日）引述数名知情者报道，王天一今年4月23日接受警方调查，办案单位包括杭州警方的经侦部门。知情者透露，王天一涉嫌非国家工作人员受贿。

知情者也说，中国象棋特级大师、有“棋王”之誉的柳大华，在去年10月公开实名的举报，是此案的导火索之一。

据《北京青年报》官方微博消息，柳大华去年10月17日在个人社交媒体上发布视频，举报时任中国国家体育总局棋牌运动管理中心副主任郭莉萍，称其“长期以来包庇纵容象棋界黑恶势力，公然使用电脑软件以及现代科技手段操纵、包办国内各种大型比赛的胜负与奖金分配”。

对此，棋牌运动管理中心工作人员在10月18日称已向领导反馈。不过，官方至今仍未公开通报此事。

柳大华的这一举报在当时引起轩然大波。经济观察网称，有众多象棋爱好者猜测举报中涉及事项里，隐含了对王天一的指控。但柳大华之后澄清，他并未提及或指控王天一。

据报道，常年以来，包括部分专业棋手在内，质疑王天一在象棋比赛中利用技术手段作弊者众多。

郭莉萍星期二（6月25日）告诉经济观察网，她现在已经调离国家体育总局棋牌运动管理中心，对于王天一被调查之事不知情。

至于柳大华的指控，郭莉萍表示不方便回应，并称需要等待组织的正式答复。

王天一今年35岁，从小就展现象棋天赋。2014年，他获得象棋棋手等级分中国第一，并连续11年保持这一排名。他的等级分在2023年更是达到2800分，为中国象棋施行等级分以来的历史新高。