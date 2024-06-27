台外长为驻美代表俞大㵢缓颊 目前不会让俞停职调查

台湾驻美国代表俞大㵢被指滥用公务资源享受豪奢驻外待遇，外交部长林佳龙为其缓颊说，俞大㵢没有挪用公款，只是有些采购被核可，有些未获核准。林佳龙已向总统府和行政院报告此事，目前不会让俞大㵢停职调查。

台湾立法院外交及国防委员会星期四（6月27日）邀请林佳龙报告“如何运用国际友我组织力量，协助我国加入联合国相关组织具体做法”，但朝野立委及媒体都高度关注俞大㵢争议事件，林佳龙会前受访时作出上述表示。

立法院外交及国防委员会通过临时提案，要求外交部尽速安排俞大㵢以书面方式提出说明，外交部应于两周内将调查报告送交立法院外交及国防委员会。

亲绿的《镜周刊》星期二（25日）引述外交体系人士爆料称，俞大㵢以公务之名购买高单价用品，官邸所有开销均报公账，上任半年支出高达800万新台币（33万3792新元），同时也传出内部人事斗争，惊动总统府和行政院要求调查实情。

林佳龙在立法院开会前接受媒体访问时说，外界提到的800万是错误数字，经过了解，上半年驻美代表处跟官邸申报核销的数字是35万美元（47万4800新元），扣掉重要备用发电机跟相关的硬体设施28万美元，其他核销项目有7万美元。

他说，外馆的采购跟核销有一定程序，俞大㵢有按照程序提出申请，有些项目有核可，例如官邸床垫、床座使用20多年，过去物价跟现在有差别，但用的是同一品牌，俞大㵢有反映采购需求，不过他建议购车未被核可。

另一方面，在野国民党立委黄仁关切总统赖清德既然主张“新两国论”（中华民国与中华人民共和国互不隶属），他询问林佳龙，按照赖清德的思路，是否应将大陆委员会裁掉并入外交部设中国司？

林佳龙回应说：“因为两岸关系很特殊，所以我们设大陆委员会处理两岸事务，某种程度是承认它，但它没有承认我们。”

他也说，此事涉及宪政改革层次，需要朝野沟通对话及共识，倘若大陆愿意跟台湾外交部交往，“我们也很愿意”。