台陆委会上调陆港澳旅游警示 强调非反制措施

（台北综合讯）北京发布惩治台独的司法解释文件后，台湾的大陆委员会将中国大陆、香港和澳门的旅游警示升级为第二高的橙色，但强调此举并非反制大陆的措施。

陆委会星期四（6月27日）通过官网发新闻稿说，陆港澳近年持续增修相关国安法令，目前已有相当多起台湾人赴大陆遭非法扣押、留置、盘查等情形。近期大陆又发布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》（简称《意见》），严重威胁台湾人赴陆港澳的人身安全。

陆委会说，政府经整体评估，认为有必要即日起提升赴陆港澳旅游警示为橙色，同时建议台湾人避免非必要赴陆港澳旅行。

综合中时新闻网和《联合报》报道，陆委会副主委梁文杰星期四在例行记者会上说，灯号上调并非强制事项。

他也强调此举是提醒保护台湾人，而非反制大陆的措施。“（民众）要不要去，自己去考虑，没有什么回到冷战时代的问题。”

现行旅游警示分为四级，分别是提醒注意的灰色警示、特别注意旅游安全并检讨应否前往的黄色警示、避免非必要旅行的橙色警示，以及不宜前往应尽速离境的红色警示。

陆委会曾在2020年2月和3月，以冠病疫情扩大、疫情风险增加为由，将陆港澳的旅游警示灯号调升至红色。2022年10月台湾边境管制解除时，陆委会才把旅游警示灯号调降为黄色。

《联合报》报道说，此次陆委会再次调升灯号，是官方近年来以非疫情因素调升灯号的罕见例子。

大陆司法和国安机关上星期五（6月21日）发布惩治台独的司法解释文件，强调对台独分子最重可判处死刑，还可“缺席审判”，且终身追责。