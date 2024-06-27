中共二十届三中全会7月15日至18日召开 学者：预计主推经济改革以提振信心

广受关注的中共二十届三中全会确定将于7月15日至18日在北京召开，会议将审议一份与进一步全面深化改革、推进中国式现代化相关的决议。

在中国经济面临内外逆风下，受访学者预计，三中全会将主要推进经济领域改革，以提振各界对未来发展的信心，不过大规模的改革难度不小。

据新华社报道，中共政治局星期四（6月27日）召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，并决定二十届三中全会的召开日期。

中国改革开放以来，历次三中全会都对中国发展有长远影响，因此格外受到关注。按惯例，三中全会一般在全国党代会隔年的下半年召开，但中共二十大在2022年10月举行后，原本外界预计于去年秋季举行的三中全会，推迟到了今年7月。

据新华社，星期四的政治局会议听取了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后，将文件稿提请三中全会审议。

会议强调，进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。到2035年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。

会议披露了下一步改革的一些原则，如坚持中共全面领导、坚持以人民为中心、坚持中国特色社会主义不动摇；以及要确保“重大改革于法有据、及时把改革成果上升为法律制度”，“处理好经济和社会、政府和市场、效率和公平、活力和秩序、发展和安全等重大关系”等等。

香港大学政治与公共行政学系教授李成接受《联合早报》采访时研判，即将在三中全会出台的改革措施，预计将更多聚焦经济政策。

他说，中国经济以前的增长点都已发生变化，以房地产推动增长难以为继，出口为主的经济也受到了冲击，以前不顾环境保护的增长方式也不符合中国的需求，所以关键的问题是中国式现代化，要高质量生产，不断在世界的产业链当中往上游走。

台湾《展望与探索》杂志社特约研究员郭瑞华受访时分析，二十届三中全会预计在改革的内容、范围与深度上，会超越2013年的十八届三中全会。但从实际情况看，大幅改革的难度不小，此次会议可能主要是对后者的不足做出补充。

他预计，三中全会将在推进依法治国，促进共同富裕，并在住房与就业等领域出台一些改善社会公平正义的改革举措，以增强社会的凝聚力。

中国商务部数据显示，今年1月至5月，中国实际使用外资金额同比下降28.2%；过去两周以来，中国吉林、苏州接连发生外籍人士遇袭，也引发外界对中国社会排外情绪升温的担忧。

郭瑞华认为，尽管此次三中全会提出的改革，很可能会大幅提升对外开放度，以吸引外资回流中国，但在当前强调政治安全高于经济发展的背景下，对外国人信任感的降低，不利于缓解外资的担忧。

李成指出，现在的主要挑战是提振各界信心；在中国内部，民众仍有储蓄，只是消费意愿低；对外方面，中国则需要进一步扩大开放，让世界恢复对中国的信心。