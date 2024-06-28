中国驻法大使卢沙野：台湾政权是中国版图中的叛乱政权

（巴黎讯）中国驻法国大使卢沙野星期三称，上个世纪四十年代的中国内战还没有结束，目前在台湾的政权是中国版图中的一个叛乱政权。

据中国驻法国大使馆官网新闻稿，卢沙野星期三（6月26日）出席法国外交与联合国协会（FDNU）举办的中法建交60周年专题研讨会。他在发表主旨演讲时虽聚焦中法关系，也针对台湾问题作出大段表态。

卢沙野指出，中国是联合国安全理事会五个常任理事国中，唯一未实现完全统一的国家，台湾问题是中国核心利益的核心。

针对有法国网民曾在中国使馆社交媒体账号下留言，认为台湾之于中国，就像科西嘉之于法国、加泰罗尼亚之于西班牙，卢沙野强调，台湾从来就不是一个国家，而是中国的一部分。台湾要闹“独立”，就是对主权国家的领土割裂，是违反国际法的。

他指出，目前台湾所处的分治状态是上个世纪四十年代中国内战遗留问题，并不影响中国的主权和领土完整。“一定意义上讲，中国的内战还没有结束，目前在台湾的政权是中国版图中的一个叛乱政权。”

卢沙野还说：“中国政府随时有权驱逐这个政权，把台湾的治理权重新收回来。但考虑到台湾民众的福祉，我们不想用武力实现这一目标，不想让台湾民众遭受战祸，而是希望通过和平方式实现台湾治权的回归。”

他说，中国大陆因此提出了“和平统一，一国两制”方针，并强调台湾的前途只有一个，就是重新回到中国怀抱。“如果不能以和平方式，那就以非和平方式；如果有人不想要‘一国两制’，那就实行‘一国一制’”。