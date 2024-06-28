中国大陆旅客赴港澳购物免税额7月起提高至1万5000元人民币　

香港旅游和零售业在疫后的复苏速度未如理想，北京宣布7月起提高从香港和澳门入境的大陆居民旅客携带的行李物品免税额，最高可达1万5000元（人民币，下同，约2801新元）。

受访学者指出，新措施有助提振低迷的香港零售业，但大陆旅客目前在香港购物已没有价格优势，相信作用不会太大。

中国商务部星期五（6月28日）在官网公告上述新政策，指大陆分别与香港、澳门在《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）机制下经过磋商，同意提高自港、澳入境居民旅客携带的行李物品免税额度，相关内容纳入《CEPA货物贸易协议》。具体措施由业务主管部门对外公布实施。

公告指出，目前由港澳入境居民携带行李物品的免税额度为5000元，将提高至1万2000元，同时保留在入境口岸免税店额外购买3000元免税商品的政策，额度合计为1万5000元。

新措施将于7月1日起率先适用于罗湖、福田、深圳湾、广深港高铁西九龙站、港珠澳大桥珠海公路等六个陆路口岸，8月1日起在所有口岸实施。

香港和澳门特区政府先后发表声明，欢迎中央政府推出有关措施。澳门特首贺一诚说，免税额度提高，将有助促进澳门的旅游消费增长及推动社区经济，惠及包括零售业在内的中小企业，助力澳门整体经济稳步向前发展。

港府的声明则指出，在新安排下，估算每年能为香港带来额外约88亿至176亿港元（15.28亿至30.57亿新元）的购物消费额，经济增加值约27亿至54亿港元。当局会展开宣传，通知大陆旅客以及相关业界新政策安排。

香港旅游发展局为了配合新措施，将推出夏日推广活动，包括向访港过夜旅客赠送50万份优惠券，涵盖交通观光、餐饮及零售，总值超过1亿港元。

从7月11日起，在香港的过夜旅客可凭酒店住宿订单、机票或车票证明，于参与酒店登记入住时领取优惠券，也可到香港旅发局指定专柜出示凭证领取。香港旅发局也联同航空公司、景点、餐饮、零售、商场、旅行社等，推出逾百款夏日精选优惠。

香港旅游促进会总干事崔定邦认为，中央政府提高访港大陆旅客行李物品免税额的措施，对促进大陆旅客赴港消费有很大帮助，1万2000元的免税额度合适及充足。

他说，现阶段难以估计提高免税额度会额外增加多少大陆旅客访港，最重要的是吸引大陆旅客以香港为首选旅游目的地。他们在港旅游感到开心，自然就会消费。

不过，香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时认为，新政策对香港旅游业有正面的帮助，但作用未必大。因为近年大陆经济疲弱，民众消费意欲低；而且以前许多大陆旅客到港澳购买名牌货品，但在疫情期间已改为网购，价钱和香港差不多，不再需要到港澳购买。

陈伟强指出，今年中国全国两会期间，全体港区人代政协曾经联署建议提高访港大陆旅客免税额，由5000元增至3万元。北京这次决定把免税额度增至1万5000元，相信是试图在港澳和大陆省市之间的利益取得一个平衡。

他说：“近年中国大陆经济差，各地政府都要通过刺激内需发展经济，若太多人去港澳地区消费，便会变相影响内地地方经济，所以北京当局选择中间落墨，以免引起地方政府反弹。”

他也说，目前全球旅游模式已改变，港府发展旅游业，要先了解大陆和外国旅客的口味，然后针对性推出措施吸客，譬如大陆年轻人现在流行城市漫游，不再是以前走马看花的景点式观光，更多是注重体验当地文化，香港应该发掘新的独特街景、历史文化景点。